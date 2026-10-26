سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها شادي في المغرب وتفاجئه بأغنية خاصة

وشهد الحفل لحظات مؤثرة جمعت سميرة بنجلها، حيث حرصت على سعادتها بهذه المناسبة من خلال مفاجأة غنائية أعدتها خصيصاً له، لتمنحه هدية استثنائية في واحدة من أهم محطات حياته.

وقدمت المغربية أغنية بعنوان «وليدي»، من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وسط تفاعل كبير من العريس والمدعوين، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الأمومة بفرحة الزفاف.

ووثقت سميرة سعيد جانباً من هذه الأجواء عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني لنجلها، وأرفقته بتعليق قصير عبّرت فيه عن سعادتها، قائلة: «فرحة العمر».

وتفاعل الجمهور مع المشاهد المتداولة من الحفل، ولا سيما اللحظات التي ظهرت فيها سميرة سعيد وهي تشارك نجلها فرحته، في مناسبة عائلية حملت طابعاً خاصاً بعيداً عن الأضواء الإعلامية.

ولم تقتصر أجواء الزفاف على المفاجأة الغنائية، إذ تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والموسيقية، بمشاركة فرقة الفنان يونس الرباطي، التي قدمت مجموعة من الأغنيات والإيقاعات الشعبية المغربية، وسط تفاعل الحاضرين.

وعلى الصعيد الفني، تستعد سميرة سعيد لطرح ألبوم غنائي جديد يضم 11 أغنية اختارتها من بين نحو 40 عملاً، ومن المقرر إصداره على مرحلتين، على أن تُطرح الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.

ويجمع الألبوم المنتظر بين الأغنيات الرومانسية والدرامية والإيقاعات المتنوعة، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، في عودة فنية تتزامن مع احتفال النجمة المغربية بواحدة من أسعد المناسبات العائلية في حياتها.