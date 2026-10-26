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سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها شادي في المغرب وتفاجئه بأغنية خاصة
سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها شادي في المغرب وتفاجئه بأغنية خاصة
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سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها شادي في المغرب وتفاجئه بأغنية خاصة

فن و منوعات

2026-10-26 | 04:35
سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها شادي في المغرب وتفاجئه بأغنية خاصة
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Aljadeed
سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها شادي في المغرب وتفاجئه بأغنية خاصة

احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد بزفاف نجلها الوحيد شادي النابلسي على الشابة سهيلة، مساء السبت 24 تشرين الأول 2026، في حفل عائلي خاص أقيم بالعاصمة المغربية الرباط، وسط أجواء احتفالية مميزة وحضور اقتصر على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وشهد الحفل لحظات مؤثرة جمعت سميرة سعيد بنجلها، حيث حرصت على التعبير عن سعادتها بهذه المناسبة من خلال مفاجأة غنائية أعدتها خصيصاً له، لتمنحه هدية استثنائية في واحدة من أهم محطات حياته.

وقدمت النجمة المغربية أغنية جديدة بعنوان «وليدي»، من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وسط تفاعل كبير من العريس والمدعوين، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الأمومة بفرحة الزفاف.

ووثقت سميرة سعيد جانباً من هذه الأجواء عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني لنجلها، وأرفقته بتعليق قصير عبّرت فيه عن سعادتها، قائلة: «فرحة العمر».

وتفاعل الجمهور مع المشاهد المتداولة من الحفل، ولا سيما اللحظات التي ظهرت فيها سميرة سعيد وهي تشارك نجلها فرحته، في مناسبة عائلية حملت طابعاً خاصاً بعيداً عن الأضواء الإعلامية.

ولم تقتصر أجواء الزفاف على المفاجأة الغنائية، إذ تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والموسيقية، بمشاركة فرقة الفنان يونس الرباطي، التي قدمت مجموعة من الأغنيات والإيقاعات الشعبية المغربية، وسط تفاعل الحاضرين.

وعلى الصعيد الفني، تستعد سميرة سعيد لطرح ألبوم غنائي جديد يضم 11 أغنية اختارتها من بين نحو 40 عملاً، ومن المقرر إصداره على مرحلتين، على أن تُطرح الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.

ويجمع الألبوم المنتظر بين الأغنيات الرومانسية والدرامية والإيقاعات المتنوعة، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، في عودة فنية تتزامن مع احتفال النجمة المغربية بواحدة من أسعد المناسبات العائلية في حياتها.

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