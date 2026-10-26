ملكة إسبانيا ليتيزيا تسقط على متن قارب صيد أمام الكاميرات خلال جولة ملكية

وجاءت الحادثة خلال جولة شاركت فيها الملكة برفقة زوجها الملك فيليبي السادس وابنتيهما الأميرة ليونور والأميرة صوفيا، ضمن زيارة ملكية لتسليم جائزة «البلدة النموذجية» لعام 2026 إلى صيادي الأسماك في سانتا آنا.

ووثقت مجلة «هولا!» الإسبانية لحظة سقوط الملكة، إذ ظهرت ليتيزيا وهي تفقد توازنها وتنزلق على سطح القارب أثناء الجولة، في غير متوقع خطف الأنظار وسط الأجواء الرسمية التي رافقت الزيارة.

وسرعان ما انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت اللقطة اهتمام المتابعين، بعدما تحولت لحظة عفوية من الجولة الملكية إلى مشهد متداول على نطاق واسع.

وشهدت الزيارة حضوراً بارزاً للأميرة ليونور، التي ألقت تناولت فيها تاريخ المنطقة والدور الذي أدته الحياة اليومية، مشيرة إلى أحد التقاليد المحلية القديمة المتمثل في حمل شباك الصيد على الرؤوس والتنقل بها بين أرجاء البلدة والمناطق المجاورة.

كما استحضرت الأميرة قصة تاريخية لامرأة تحمل اسمها وصلت إلى المنطقة قبل أكثر من خمسة قرون، في إشارة إلى الإرث التاريخي والثقافي للبلدة.

وجاءت هذه الجولة بعد مشاركة العائلة المالكة في حفل جوائز أميرة أستورياس، الذي شهد ظهور أفراد الأسرة معاً في مناسبة رسمية.

ولفتت الأميرة صوفيا الأنظار خلال الزيارة، خصوصاً أنها تتابع دراستها الجامعية خارج ، فيما تواصل الأميرة ليونور مسارها الأكاديمي بعد انتهاء تدريبها العسكري الذي استمر ثلاث سنوات.

وبين الفعاليات الرسمية والمواقف العفوية، بقي سقوط الملكة ليتيزيا على متن قارب الصيد أبرز اللحظات التي جذبت اهتمام خلال الزيارة الملكية.