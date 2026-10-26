الشامي يطلب منح جائزته لفنان آخر ويعتذر عن حضور تكريمه في مصر.. ما القصة؟

وجاء إعلان عبر خاصية «الستوري» على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، حيث أوضح أنه لن يتمكن من حضور الحفل بسبب انشغالاته وارتباطاته خلال الفترة الحالية، مؤكداً امتنانه للجهة المنظمة ولجمهوره الذي يواصل دعمه.

وكتب الشامي في رسالته: «شكراً مصر العظيمة على تكريمي وشكراً لجمهوري الوفي، صاروا 9 جوائز، بس مجبور اعتذر عن الحضور بسبب انشغالي هالفترة، ويا ريت بتتحول لحدا من الجيل الجديد بيستاهلوا التكريم بهيك جائزة مهمة».

ولم يكتفِ الشامي بالاعتذار عن الحضور، بل اقترح تحويل التكريم إلى أحد الفنانين الصاعدين، في خطوة عبّر من خلالها عن رغبته في إتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة للحصول على التقدير والاهتمام.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه الشامي حضوره على الساحة الفنية، بعدما حقق انتشاراً واسعاً بأعماله الغنائية التي لاقت تفاعلاً كبيراً على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.