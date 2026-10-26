رامي عياش يشعل الأجواء في قبرص بحفل جماهيري مميز

أحيا الفنان اللبناني رامي عياش حفلاً غنائياً مميزاً في مدينة ليماسول القبرصية، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية طغت عليها الموسيقى والتفاعل، حيث قدّم باقة من أجمل أغنياته التي رددها الحاضرون معه طوال الأمسية.



وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بأداء عياش وحضوره المميز على المسرح، في ليلة فنية جمعت بين الرومانسية والإيقاعات الحماسية، وعكست الشعبية التي يتمتع بها الفنان اللبناني لدى محبيه.



ويواصل رامي عياش تأكيد حضوره على الساحة الفنية من خلال مشاركته المستمرة في الحفلات الغنائية والمناسبات الفنية، حيث اعتاد أن يترك بصمته الخاصة بصوته القوي وأدائه الذي يجمع بين الإحساس والطاقة على المسرح.



ويُعرف عياش بتنوّع أعماله الغنائية، إذ يجمع في حفلاته بين الأغنيات الرومانسية التي ارتبطت بذاكرة جمهوره، والأعمال الإيقاعية التي تشعل الأجواء وتدفع الحاضرين إلى الغناء والتفاعل معه.



ويأتي حفله في ليشكّل محطة ضمن نشاطه الفني المتواصل، مؤكداً قدرته على تقديم أمسيات غنائية تجمع بين الأداء المميز والتواصل المباشر مع الجمهور.