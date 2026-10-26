الكويت تحيي ذكرى حياة الفهد بفيلم وثائقي يكشف محطات من حياتها

ومن المقرر عرض الفيلم يوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، على خشبة مسرح الدسمة في ، ضمن فعالية تحمل عنوان «مسيرة حياة الفهد»، ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالتزامن مع إعادة افتتاح المسرح بعد أعمال تجديد وترميم شاملة.

وكشف الراشد، رئيس للإنتاج الفني والمسرحي،بحسب موقع "فوشيا" أن الفيلم تبلغ مدته نحو 50 دقيقة، ويستعرض رحلة الراحلة منذ بداياتها الفنية، مروراً بأبرز أعمالها التلفزيونية والمسرحية، وصولاً إلى المكانة التي حققتها باعتبارها واحدة من أهم رموز الدراما الخليجية.

ولا تقتصر الاحتفالية على عرض الفيلم، إذ تتضمن ندوة حوارية يديرها الراشد، بمشاركة الفنانين عبد الرحمن العقل وجاسم النبهان، إلى جانب مجموعة من الفنانين والشخصيات الفنية، لاستعادة ذكرياتهم مع حياة الفهد والحديث عن أبرز التي طبعت مسيرتها.

ومن المتوقع أن تحضر ابنتها سوزان وأفراد من أسرتها والمقربين منها، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن ورواده، في مناسبة تجمع أجيالاً مختلفة للاحتفاء بذكراها.