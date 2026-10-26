وفاة مفاجئة تهزّ الوسط الفني المصري.. رحيل المنتج حسام علوان عن 54 عاماً

غيّب الموت المنتج السينمائي والسيناريست المصري حسام ، عن عمر ناهز 54 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة بالعطاء، تنقّل خلالها بين الكتابة الأدبية والنقد السينمائي والإنتاج، ليصبح واحداً من الأسماء التي ساهمت في دعم السينما المستقلة في مصر وتقديم تجارب فنية مختلفة عن السائد.



وشكّل رحيل خسارة للوسط السينمائي، بعدما ارتبط اسمه بمجموعة من الأعمال التي تركت بصمتها في المشهد الفني، إذ لم يقتصر دوره على إنتاج الأفلام، بل امتد إلى دعم المواهب السينمائية والمشاركة في مشاريع أتاحت لصنّاعها تقديم رؤى وأساليب .



وبدأ الراحل رحلته مع الفن من خلال الدراسة الأكاديمية، حيث التحق بالمعهد العالي للسينما في مصر، قبل أن يستكمل دراسته في الأميركية، ويحصل على درجة الماجستير في دراسات السينما من جامعة سان فرانسيسكو، ما ساهم في تعزيز خبرته ومعرفته بصناعة الأفلام.



وخلال مسيرته المهنية، جمع علوان بين شغفه بالكتابة واهتمامه بالنقد السينمائي، قبل أن يتجه إلى الإنتاج، ليشارك في تقديم مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها فيلم «حاوي» عام 2010، و«حار جاف صيفاً» عام 2015، و«علي معزة وإبراهيم» عام 2016، و«زهرة الصبار» عام 2017، إضافة إلى فيلم «ستموت في العشرين».



واستطاع من خلال هذه التجارب أن يرسّخ حضوره في عالم السينما المستقلة، التي لطالما آمن بأهمية دعمها وتوفير المساحات اللازمة أمام المخرجين والمواهب الشابة، بعيداً عن القوالب التجارية التقليدية.



ولم تكن السينما المجال برز فيه حسام علوان، إذ امتد اهتمامه إلى الأدب، وأصدر كتاباً بعنوان «شنطة سفر وحيدة»، عكس من خلاله جانباً آخر من تجربته الإبداعية وارتباطه بالكلمة إلى جانب الصورة.



وكان الراحل قد حصل على جائزة الدولة للإبداع عام 1998، في محطة مهمة من مسيرته الفنية، كما شارك عضواً في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي ضمن التاسعة والثلاثين من مهرجان السينمائي الدولي عام 2017.



وبرحيله، تفقد السينما اسماً جمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وأسهم على مدى سنوات في إثراء المشهد السينمائي بأعمال وتجارب متنوعة، تاركاً إرثاً فنياً سيبقى حاضراً في ذاكرة السينما المستقلة وصنّاعها.