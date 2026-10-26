إذا كنت تعاني من الأرق.. فاكهة تساعدك على النوم العميق!

وبحسب ما نقل تقرير نشرته جريدة " إكسبريس" Daily Express ، فإن تناول فاكهة واحدة متوفرة في الأسواق وبسعر رخيص من شأنه أن يُمكن الناس من التغلب على هذه المشكلة.ويقول التقرير إن خبراء الصحة يؤكدون أن "تناول فاكهة الكيوي قبل النوم يمكن أن يعزز مستويات السيروتونين، مما يساعد الشخص على النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أعمق".ووفقاً لـ"مؤسسة النوم" (Sleep Foundation)، وهي منظمة خيرية أميركية، فإن السيروتونين هو مادة كيميائية في الدماغ تنظم المزاج ودورات النوم.وبحسب دراسة علمية نُشرت مؤخراً في "مجلة والمحيط الهادئ للتغذية السريرية"، فقد وجد الباحثون أن البالغين الذين تناولوا ثمرتي كيوي قبل النوم تمكنوا من الخلود إلى النوم بسرعة أكبر، كما تحسنت لديهم جودة النوم.وأشارت النتائج إلى أن المشاركين استغرقوا وقتاً أقل بنسبة 42% للخلود إلى النوم، كما زادت لديهم فترات النوم.وتقول "مؤسسة النوم" إن هذه الفاكهة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والسيروتونين، وكلاهما يسهم في تعزيز النوم. كما توضح المؤسسة أن الأطعمة الغنية بهذه المركبات يمكن أن تساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم، لكن على الرغم من هذه النتائج فإن الخبراء يؤكدون أن الكيوي ليس حلاً سحرياً.ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) فإنه على الرغم من أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على النوم، إلا أن اتباع عادات نوم صحية - مثل تقليل وقت استخدام الشاشات والالتزام بموعد ثابت للنوم - يظل أمراً جوهرياً.وعلاوة على ذلك تقدم فاكهة الكيوي مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى؛ فبحسب "مؤسسة التغذية البريطانية" فهي غنية بفيتامين "C" والألياف والبوتاسيوم، وهي عناصر تدعم صحة الجهاز المناعي وعملية الهضم.وبشكل عام، تشير أبحاث صادرة عن "هرفارد هيلث" إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات ترتبط بتحسن الصحة العامة، وقد تسهم بشكل غير مباشر في تعزيز أنماط نوم أفضل. فالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تنظيم الهرمونات وتقليل الالتهابات، وكلاهما يلعب دوراً في جودة النوم.