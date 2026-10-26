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وعكة صحية تُدخل نجمة &quot; طيور الجنة &quot; جنى مقداد الى المستشفى ..ظهرت متعبة على سرير المرض وطلبت الدعاء
وعكة صحية تُدخل نجمة " طيور الجنة " جنى مقداد الى المستشفى ..ظهرت متعبة على سرير المرض وطلبت الدعاء
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وعكة صحية تُدخل نجمة " طيور الجنة " جنى مقداد الى المستشفى ..ظهرت متعبة على سرير المرض وطلبت الدعاء

فن و منوعات

2026-10-26 | 07:37
وعكة صحية تُدخل نجمة " طيور الجنة " جنى مقداد الى المستشفى ..ظهرت متعبة على سرير المرض وطلبت الدعاء
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Aljadeed
وعكة صحية تُدخل نجمة " طيور الجنة " جنى مقداد الى المستشفى ..ظهرت متعبة على سرير المرض وطلبت الدعاء

أثارت جنى مقداد، نجمة قناة «طيور الجنة»، حالة من القلق بين محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو كشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها المستشفى، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي والاطمئنان عليها.

وظهر شقيقها المعتصم بالله مقداد، المعروف باسم «عصومي»، برفقة والدته مروة حماد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر صفحات جنى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثا عن الظروف التي رافقت دخولها المستشفى، وطلبا من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.
 
وكشف المعتصم خلال حديثه أن شقيقته جنى كان لديها امتحان في الجامعة، قبل أن تتعرض للوعكة الصحية التي استدعت وجودها في المستشفى، في وقت لم يكشف فيه عن طبيعة المشكلة الصحية التي تعاني منها أو الأسباب التي أدت إلى دخولها لتلقي الرعاية الطبية.

ولم يقتصر الفيديو على حديث شقيقها، إذ كشفت والدتها مروة حماد عن تفاصيل موقف لافت سبق تعرض ابنتها للوعكة الصحية، موضحةً أنها كانت تخطط للسفر، لكنها شعرت فجأة بأن أمراً غير متوقع قد يحدث، ما دفعها إلى التراجع عن قرارها والبقاء مع عائلتها.

وأوضحت الوالدة أنها لم تكن تعرف سبب هذا الشعور الذي انتابها، لكنها فضّلت عدم السفر، قبل أن تتعرض ابنتها جنى للوعكة الصحية، وهو ما جعلها تستعيد ذلك الموقف وتتحدث عنه خلال وجودها في المستشفى.

وأثار حديث والدة جنى تفاعلاً بين المتابعين، لا سيما أنها تحدثت عن إحساسها المسبق بحدوث أمر ما، والذي دفعها إلى تغيير خططها في اللحظات الأخيرة.

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