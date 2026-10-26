وعكة صحية تُدخل نجمة " طيور الجنة " جنى مقداد الى المستشفى ..ظهرت متعبة على سرير المرض وطلبت الدعاء

وظهر شقيقها المعتصم بالله ، المعروف «عصومي»، برفقة والدته مروة حماد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر صفحات جنى على ، حيث تحدثا عن الظروف التي رافقت دخولها المستشفى، وطلبا من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.وكشف المعتصم خلال حديثه أن شقيقته جنى كان لديها امتحان ، قبل أن تتعرض للوعكة الصحية التي استدعت وجودها في المستشفى، في وقت لم يكشف فيه عن طبيعة المشكلة الصحية التي تعاني منها أو الأسباب التي أدت إلى دخولها لتلقي الرعاية الطبية.ولم يقتصر الفيديو على حديث شقيقها، إذ كشفت والدتها مروة حماد عن تفاصيل موقف لافت سبق تعرض ابنتها للوعكة الصحية، موضحةً أنها كانت تخطط للسفر، لكنها شعرت فجأة بأن أمراً غير متوقع قد يحدث، ما دفعها إلى قرارها والبقاء مع عائلتها.وأوضحت الوالدة أنها لم تكن تعرف سبب هذا الشعور الذي انتابها، لكنها فضّلت عدم السفر، قبل أن تتعرض ابنتها جنى للوعكة الصحية، وهو ما جعلها تستعيد ذلك الموقف وتتحدث عنه خلال وجودها في المستشفى.وأثار حديث والدة جنى تفاعلاً بين المتابعين، لا سيما أنها تحدثت عن إحساسها المسبق بحدوث أمر ما، والذي دفعها إلى تغيير خططها في اللحظات .