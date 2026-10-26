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شروق تهاجم دكتور فود وتتهمه بالإدمان والتعنيف: &quot;ما طلعت من السجن لأنك بريء&quot;!
شروق تهاجم دكتور فود وتتهمه بالإدمان والتعنيف: "ما طلعت من السجن لأنك بريء"!
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شروق تهاجم دكتور فود وتتهمه بالإدمان والتعنيف: "ما طلعت من السجن لأنك بريء"!

فن و منوعات

2026-10-26 | 08:18
شروق تهاجم دكتور فود وتتهمه بالإدمان والتعنيف: "ما طلعت من السجن لأنك بريء"!
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Aljadeed
شروق تهاجم دكتور فود وتتهمه بالإدمان والتعنيف: "ما طلعت من السجن لأنك بريء"!

عاد الخلاف بين صانعة المحتوى شروق وطليقها اللبناني جورج ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، إلى الواجهة مجدداً، بعد تصريحات نارية أطلقتها شروق خلال بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، وجّهت فيه اتهامات خطيرة إلى طليقها، شملت التعنيف وتعاطي المواد المخدرة والتشهير، كما كشفت روايتها بشأن خروجه من السجن، في سجال جديد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات شروق رداً على مقابلة تحدث فيها دكتور فود عن علاقتهما السابقة، ونُسب إليه خلالها أنها كانت تحاول العودة إليه وتشعر بالغيرة عليه بعد تداول أخبار عن ارتباطه مجدداً، الأمر الذي دفعها إلى الخروج عن صمتها ونفي هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وقالت شروق إنها لا ترغب في استعادة العلاقة، مؤكدة أنها تشكر الله على انفصالها عنه، وأضافت بلهجة حادة: «وحياة كرشك، عشو بدي غار عليك؟ بتشكّر ربنا إنّي خلصت منك»، مشددة على أنها لا تحتاج إلى أي شيء منه، وأن اهتمامها اليوم ينصب على تربية أولادها وتأمين احتياجاتهم.

ولم تتوقف تصريحاتها عند حدود الخلافات الشخصية، إذ اتهمت طليقها بالاستيلاء على أفكار محتواها وأموالها، ومنعها من صناعة المحتوى لمدة خمس سنوات، باستثناء الإعلانات، كما قالت إنها كانت تتولى تقديم المساعدات الإنسانية التي يتحدث عنها.

وكشفت شروق عن تفاصيل مؤلمة، مدعية تعرضها للتعنيف على مدى سنوات، حتى أمام أطفالها، مؤكدة أنها تحتفظ بأدلة وتعهدات تتعلق بعدم التعرض لها أو التشهير بها، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

ووجّهت شروق أيضاً اتهامات إلى دكتور فود بتعاطي مواد مخدرة وترويجها، من دون تقديم أدلة قابلة للتحقق خلال المعلومات المتاحة عن البث.

أما بشأن قضية الممنوعات التي أُوقف على خلفيتها، فنفت شروق أن تكون قد دبّرت القضية أو تسببت بسجنه، مؤكدة أنها سبق أن دافعت عنه.

وتطرقت كذلك إلى خروجه من السجن، معتبرة أن الإفراج عنه لا يعني تبرئته، وزعمت أنه استفاد من قانون العفو العام، وهو أمر يستلزم الرجوع إلى المستندات القضائية لتأكيد أساس الإفراج عنه.

كما اتهمته بالتنمر على جنسيتها الفلسطينية أمام أطفالهما، ولوّحت بمقاضاته بتهمة التشهير إذا واصل الحديث عنها إعلامياً، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال تعرض لها مجدداً.

وتبقى جميع الاتهامات الواردة منسوبة إلى شروق وحدها، من دون تحقق مستقل من صحتها أو توفر رد جديد من جورج ديب على هذه التصريحات.

 

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