عروس تونسية تغادر حفل زفافها بفستانها الأبيض لحضور حفل راغب علامة.. وهكذا فاجأها أمام الجمهور!

وفي التفاصيل، حضرت العروس إلى الحفل مرتدية فستان زفافها، بعدما غادرت قاعة الأفراح، في خطوة لافتة أثارت فضول الحاضرين، خصوصاً أن ظهور بفستانها وسط الجمهور لم يكن مشهداً مألوفاً في الحفلات الفنية.

ولم تمر هذه المفاجأة من دون أن يلاحظها ، الذي حرص على التفاعل معها مباشرة من على خشبة المسرح، وسط أجواء من الفرح والضحك والتصفيق.

ووجّه علامة التهنئة إلى العروس بمناسبة زواجها، متمنياً لها حياة زوجية سعيدة، قبل أن يسألها عن مكان وجود العريس، قائلاً بعفويته المعهودة: «وين العريس؟ زغرطولها»، ليدعو الحاضرين إلى مشاركتها فرحتها في هذه المناسبة الاستثنائية.

وأضفت هذه اللحظة أجواء من البهجة على السهرة، بعدما أصبح حضور العروس بفستان زفافها جزءاً من أحداث الحفل، في جمع بين فرحة الزواج وحماس الجمهور لمتابعة النجم اللبناني.

وتداولت مقطع فيديو يوثق ظهور العروس وتفاعل علامة معها، حيث لفتت اللقطة الأنظار بسبب غرابة الموقف، إذ اختارت العروس أن تكمل جزءاً من ليلة زفافها وسط جمهور حفل غنائي بدلاً من البقاء في قاعة الاحتفال.

وأعاد هذا المشهد تسليط الضوء على العلاقة العفوية التي تجمع راغب علامة بجمهوره، وحرصه على التفاعل مع المواقف غير المتوقعة التي تشهدها حفلاته.