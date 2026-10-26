بالدموع والأحضان.. الملكة رانيا تواسي عائلات شهداء هجوم الكرك في مشاهد مؤثرة

وانتشرت عبر صور ومقاطع فيديو للملكة رانيا وهي تذرف الدموع وتحتضن أفراداً من الضحايا، محاولة التخفيف من ألمهم ومواساتهم في مصابهم الأليم. وظهرت الملكة متشحة بالسواد، وقد بدت عليها علامات التأثر الشديد، فيما أحاطت بها وجوه أنهكها الحزن وقلوب مفجوعة برحيل أحبائها.

وجاءت هذه المشاهد خلال زيارة الملكة رانيا، يوم الأحد 25 تشرين الأول 2026، إلى جمعية حمود الخيرية في محافظة الكرك، برفقة ابنتها الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وكنّتها الأميرة رجوة الحسين، لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الاعتداء الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود.

وخلال الزيارة، حرصت الملكة والأميرتان على الوقوف إلى جانب الأسر المكلومة والاستماع إلى أحزانها، في لحظات طغت عليها الدموع والمشاعر الإنسانية، بعدما تحولت حياة عائلات بأكملها إلى مأساة عقب الهجوم.

وبحسب الأردنية «بترا»، أعربت الملكة رانيا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الملكة رانيا قد عبّرت عن حزنها في منشور عبر منصة «إكس»، وصفت فيه الاعتداء بأنه «جريمة نكراء أوجعت قلوبنا جميعاً»، مؤكدة أن الجرح أليم والمصاب واحد، وأن دموع أهالي قرية حمود هي دموع كل .

وتزامنت الزيارة مع حداد شهدتها محافظة الكرك، بعدما شيّع الأردنيون ضحايا الاعتداء في جنازة رسمية وشعبية مهيبة، وسط مشاهد من البكاء والحزن، فيما ودّعت العائلات أحباءها إلى مثواهم الأخير.

وكانت قرية حمود جنوبي الأردن قد شهدت، يوم الجمعة 23 تشرين الأول، هجوماً مسلحاً استهدف مشيّعين داخل الكنيسة، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى وإصابة العشرات، وسط صدمة واسعة عمّت .

وبين دموع الملكة رانيا ومواساة الأميرتين رجوة وسلمى، بقيت الصور المتداولة شاهداً على فاجعة أوجعت قلوب الأردنيين، وعكست حجم التضامن مع عائلات الضحايا في واحدة من أصعب اللحظات التي عاشتها.