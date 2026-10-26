وفاة والدة الفنانة جيانا وحسام عيد.. ونقابة الفنانين السوريين تكشف تفاصيل الجنازة

ونعت الفنانين السوريين الراحلة، المعروفة «أم حسام»، وأعلنت تفاصيل مراسم التشييع والعزاء، في وقت انتشر فيه خبر الوفاة عبر ، وسط رسائل المواساة والدعاء للعائلة بالصبر والسلوان.

وبحسب إعلان العائلة، تقام مراسم تشييع جثمان الراحلة الاثنين 26 تشرين الأول 2026، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة السيدة ببلدة مشتى الحلو ، بحضور أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء.

كما حُدد يومَا الثلاثاء والأربعاء، 27 و28 تشرين الأول، لتقبّل التعازي في صالة الكنيسة، من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، لإتاحة الفرصة أمام محبي العائلة والمقربين منها لتقديم واجب العزاء.

وفي لفتة إنسانية، طلبت العائلة من المعزّين الاكتفاء بالتبرع للكنيسة بدلاً من إحضار أكاليل الزهور، وفق ما ورد في إعلان مراسم التشييع والعزاء.

وتُعد الفنانة جيانا عيد من الوجوه المعروفة في الدراما السورية، إذ قدّمت خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، من بينها «الدغري» و«حائرات» و«الإمام»، إلى جانب مشاركتها في فيلمَي «حادثة النصف متر» و«رسائل الكرز».

ولم تقتصر مسيرتها على التمثيل، بل شغلت مناصب نقابية وأكاديمية بارزة، من بينها رئاسة مكتب الدراما في نقابة الفنانين السوريين، وعمادة المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 2016.

أما شقيقها الفنان حسام عيد، فقد عُرف بمشاركاته في عدد من الأعمال الدرامية السورية، ولا سيما مسلسلات البيئة الشامية، من بينها «طوق البنات» و«حريم الشاويش» و«أسياد المال»، إضافة إلى أعمال حديثة مثل «شام الخير» و«بنات الباشا».

ويأتي رحيل والدتهما في وقت يواصل فيه الشقيقان حضورهما في ذاكرة الجمهور السوري والعربي، بعدما ترك كل منهما بصمته الخاصة في الدراما، فيما تتجه الأنظار إلى بلدة مشتى الحلو، حيث تودّع العائلة السيدة جوزفين شحود حنا إلى مثواها الأخير.