نجوى كرم ونانسي عجرم تعايدان اليسا في عيد ميلادها.. رسائل محبة وكلمات مؤثرة

ووجّهت شمس الأغنية اللبنانية
نجوى كرم رسالة إلى إليسا بمناسبة عيد ميلادها، تمنّت لها فيها دوام النجاح والتألّق، قائلة: "إنشالله تضلّي مضوّاية على كل محبيّنك وبالنجاح الدايم.. عقبال الميّة"، في معايدة عكست محبتها لزميلتها وتمنياتها لها بمزيد من السنوات الجميلة والنجاحات الفنية.
من جهتها، اختارت النجمة
اللبنانية نانسي عجرم
أن تعايد إليسا برسالة مؤثرة باللغة الإنكليزية، عبّرت من خلالها عن تقديرها للمحبة التي منحتها إليسا لجمهورها على مرّ السنوات، متمنيةً أن تحمل لها الحياة القدر نفسه من الحب والسعادة.
وقالت نانسي
في رسالتها: "عيد ميلاد سعيد
لأعزّ إليسا! أتمنى أن تمنحك الحياة دائماً بقدر ما منحتِ من حبّ للكثير من الناس على مرّ السنوات. أرسل إليك أطيب تمنياتي وأصدقها اليوم
ودائماً".