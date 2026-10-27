نجوى كرم ونانسي عجرم تعايدان اليسا في عيد ميلادها.. رسائل محبة وكلمات مؤثرة

Happy Birthday @elissakh انشالله تضلّي مضوّاية على كل محبيّنك وبالنجاح الدايم.. عقبال الميّة ❤️ — Najwa Karam (@najwakaram) October 27, 2026

Happy Birthday dearest Elissa! ❤️ May life always give you as much love as you’ve given to so many people throughout the years. Sending you my warmest wishes today and always! 🎂✨ @elissakh — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 27, 2026

ووجّهت شمس الأغنية نجوى كرم رسالة إلى إليسا بمناسبة عيد ميلادها، تمنّت لها فيها دوام النجاح والتألّق، قائلة: "إنشالله تضلّي مضوّاية على كل محبيّنك وبالنجاح الدايم.. عقبال الميّة"، في معايدة عكست محبتها لزميلتها وتمنياتها لها بمزيد من السنوات الجميلة والنجاحات الفنية.من جهتها، اختارت اللبنانية أن تعايد إليسا برسالة مؤثرة باللغة الإنكليزية، عبّرت من خلالها عن تقديرها للمحبة التي منحتها إليسا لجمهورها على مرّ السنوات، متمنيةً أن تحمل لها الحياة القدر نفسه من الحب والسعادة.وقالت في رسالتها: "عيد ميلاد لأعزّ إليسا! أتمنى أن تمنحك الحياة دائماً بقدر ما منحتِ من حبّ للكثير من الناس على مرّ السنوات. أرسل إليك أطيب تمنياتي وأصدقها ودائماً".