مفاجأة عيد ميلاد لماجد المهندس خلال تحضيراته لحفله في الكويت.. وهكذا كانت الأجواء!

وشاركت شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية على مقطع فيديو وثّق كواليس الاحتفال بعيد ميلاد «برنس الأغنية العربية»، حيث ظهر المهندس محاطاً بفريق عمله وأعضاء فرقته الموسيقية، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات له، وسط أجواء عفوية عكست العلاقة التي تجمعه بزملائه.

وتضمّن الفيديو رسائل تهنئة من عدد من الموسيقيين المقربين منه، بينهم قائد فرقته الموسيقية المايسترو مدحت خميس، والعازفان وسام خصاف ورياض المحمداوي، الذين عبّروا عن محبتهم وتقديرهم للفنان ، متمنين له دوام النجاح والتألق في مسيرته الفنية.

وجاءت هذه المفاجأة على هامش البروفات النهائية التي يجريها ماجد المهندس استعداداً لإحياء حفله مساء الخميس 29 تشرين الأول على مسرح السور في الكويت، حيث يلتقي جمهوره في أمسية غنائية مرتقبة، من المنتظر أن يقدم خلالها باقة من أبرز أغنياته الرومانسية التي حققت نجاحاً واسعاً على امتداد مسيرته.

ويعيش ماجد المهندس حالياً فترة من النشاط الفني، إذ يواصل العمل على تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، استعداداً لطرح ألبوم غنائي خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع سلسلة من الحفلات التي يستعد لإحيائها في عدد من .

ومن المقرر أن يلتقي المهندس جمهوره في دولة الإمارات المتحدة يوم السبت 14 تشرين الثاني المقبل، ضمن افتتاح حفلات «مهرجان هلا خورفكان»، في أمسية ينتظرها محبو الفنان العراقي.

كما يستعد لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فعاليات «موسم الرياض» خلال شهر الأول المقبل، في استمرار لحضوره على المسارح العربية.

وأثار مقطع الاحتفال بعيد ميلاده تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكّلت المفاجأة لفتة مميزة من فريق عمله، قبل ساعات من لقائه المنتظر مع جمهوره الكويتي.