فضل شاكر يصل إلى الخُبر برفقة نجله محمد وسط استقبال حافل

وشهد وصول فضل شاكر ونجله استقبالاً حافلاً من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «بنش مارك» ، الجهة المنظمة للحفل، حيث انتشرت مقاطع فيديو عبر وثّقت لحظات استقبالهما، وسط تفاعل من الجمهور الذي عبّر عن حماسه للقاء النجم اللبناني مجدداً على المسرح.

ومن المقرر أن يجتمع فضل شاكر ونجله مسرح "الخُبر أرينا"، في أمسية غنائية تحمل طابعاً خاصاً، إذ يشكّل الحفل أول لقاء جماهيري لهما على خشبة المسرح، في خطوة لافتة تجمع بين خبرة الأب وموهبة الابن الذي استطاع خلال السنوات الماضية لفت الأنظار بصوته وأعماله الغنائية.

ويأتي هذا الحفل بعد عودة فضل شاكر إلى المسرح من خلال حفل "عودة الغايب" ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث التقى جمهوره بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، في أمسية شهدت تفاعلاً واسعاً مع أغنياته التي ارتبطت بذاكرة الجمهور .

وكان معالي المستشار آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، قد أعلن إقامة الحفل المرتقب في الخُبر، فيما طرحت الشركة المنظمة التذاكر ضمن ثلاث فئات، تراوحت أسعارها بين 475 و775 ريالاً سعودياً.

ولا تتوقف إطلالات فضل شاكر ونجله عند هذا الحفل، إذ يستعدان لجولة غنائية تشمل عدداً من الدول ، أبرزها السعودية وقطر والأردن والإمارات.

ومن المنتظر أن يحيي الثنائي حفلاً في جدة يوم 5 تشرين الثاني، يليه حفل في الدوحة يوم 12 تشرين الثاني، وآخر في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 14 تشرين الثاني، قبل الانتقال إلى الإماراتية أبوظبي لإحياء حفلين 20 و23 تشرين الثاني.

وتحظى هذه الجولة باهتمام كبير من جمهور فضل شاكر، خصوصاً أنها تأتي بعد عودته إلى الساحة الغنائية، وسط ترقب للإطلالات التي ستجمعه بنجله محمد في سلسلة من الأمسيات المنتظرة.