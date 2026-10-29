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فضل شاكر يصل إلى الخُبر برفقة نجله محمد وسط استقبال حافل
فضل شاكر يصل إلى الخُبر برفقة نجله محمد وسط استقبال حافل
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فضل شاكر يصل إلى الخُبر برفقة نجله محمد وسط استقبال حافل

فن و منوعات

2026-10-29 | 04:27
فضل شاكر يصل إلى الخُبر برفقة نجله محمد وسط استقبال حافل
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Aljadeed
فضل شاكر يصل إلى الخُبر برفقة نجله محمد وسط استقبال حافل

وصل الفنان اللبناني فضل شاكر برفقة نجله الفنان محمد شاكر، مساء أمس الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، إلى مدينة الخُبر في المملكة العربية السعودية، استعداداً لإحياء حفل غنائي مشترك يوم الجمعة 30 تشرين الأول، وسط اهتمام جماهيري واسع بعودة فضل شاكر إلى الحفلات المباشرة بعد سنوات طويلة من الغياب.

وشهد وصول فضل شاكر ونجله استقبالاً حافلاً من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «بنش مارك» السعودية، الجهة المنظمة للحفل، حيث انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت لحظات استقبالهما، وسط تفاعل من الجمهور الذي عبّر عن حماسه للقاء النجم اللبناني مجدداً على المسرح.

ومن المقرر أن يجتمع فضل شاكر ونجله محمد على مسرح "الخُبر أرينا"، في أمسية غنائية تحمل طابعاً خاصاً، إذ يشكّل الحفل أول لقاء جماهيري مشترك لهما على خشبة المسرح، في خطوة لافتة تجمع بين خبرة الأب وموهبة الابن الذي استطاع خلال السنوات الماضية لفت الأنظار بصوته وأعماله الغنائية.

ويأتي هذا الحفل بعد عودة فضل شاكر إلى المسرح من خلال حفل "عودة الغايب" ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث التقى جمهوره بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، في أمسية شهدت تفاعلاً واسعاً مع أغنياته التي ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، قد أعلن إقامة الحفل المرتقب في الخُبر، فيما طرحت الشركة المنظمة التذاكر ضمن ثلاث فئات، تراوحت أسعارها بين 475 و775 ريالاً سعودياً.

ولا تتوقف إطلالات فضل شاكر ونجله عند هذا الحفل، إذ يستعدان لجولة غنائية تشمل عدداً من الدول العربية، أبرزها السعودية وقطر والأردن والإمارات.

ومن المنتظر أن يحيي الثنائي حفلاً في جدة يوم 5 تشرين الثاني، يليه حفل في الدوحة يوم 12 تشرين الثاني، وآخر في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 14 تشرين الثاني، قبل الانتقال إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإحياء حفلين يومي 20 و23 تشرين الثاني.

وتحظى هذه الجولة باهتمام كبير من جمهور فضل شاكر، خصوصاً أنها تأتي بعد عودته إلى الساحة الغنائية، وسط ترقب للإطلالات التي ستجمعه بنجله محمد في سلسلة من الأمسيات المنتظرة.

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