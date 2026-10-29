شيماء سيف تكشف هوية الفنانة التي علّقت على تأخر إنجابها

وخلال استضافتها في برنامج «تحت الضغط»، أوضحت سيف أن تداول أسماء فنانات أخريات ظلمهن، مؤكدةً أن وانتصار لم تكونا المقصودتين. وقالت: « هي اللي قالتلي كده، ودلوقتي إحنا تمام وبنسلّم على بعض».

وأضافت أن علاقتها بعامر طبيعية، وأن المشكلة لا تتعلق بشخصها، بل بالتدخل في خاصة مثل الإنجاب والوزن. وأشارت إلى أن عامر تحب تقديم النصائح ومساعدة الآخرين، لكن هناك موضوعات لا تحتمل التدخل أو تقديم نصائح غير مطلوبة.

وأكدت سيف أن الأسئلة المتعلقة بالزواج والإنجاب والعمل قد تضع الآخرين في مواقف محرجة، خصوصاً أن ظروفهم الخاصة ليست معروفة للجميع، مشددةً على ضرورة احترام الخصوصية وعدم مطالبة الأشخاص بتبرير اختياراتهم.

كما استرجعت موقفاً مع والدتها، التي كانت تدعو لها بالإنجاب كلما رأتها، وقالت إنها طلبت منها أن تدعو لها من دون أن تذكر الأمر أمامها، كي لا تشعرها بالضغط. وأضافت أن والدتها احترمت رغبتها وامتنعت عن الحديث في الموضوع.