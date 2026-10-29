جوزيف عطية وبيرلا حرب يتصدران الترند مجدداً.. ردّ لافت يعيد الحديث عن علاقتهما!

وبدأت القصة بعدما نشر عطية مقطع فيديو عبر حسابه على" " من أغنيته الجديدة «عم حبو كتير»، لتدخل بيرلا حرب على خط التفاعل وتعلّق على المنشور قائلة: "أحببتها"، ليرد عليها الفنان اللبناني بالعبارة نفسها التي تحملها أغنيته: "عم حبو كتير".

وسرعان ما أثار رد جوزيف تفاعلاً بين المتابعين، الذين اعتبر بعضهم أن كلماته قد تحمل رسالة غزل مبطنة إلى بيرلا، فيما رأى آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه تفاعلاً عفوياً ومزاحاً لطيفاً مرتبطاً بعنوان الأغنية.

ولم يكن هذا التفاعل الأول بين جوزيف وبيرلا، إذ سبق أن أثارا الجدل خلال الصيف الماضي، بعدما حرصت ملكة على حضور حفله ضمن فعاليات مهرجان أعياد ، حيث توجّه إليها من على المسرح مازحاً بالقول: "صارلي زمان ما شفتك.. شي ساعتين"، ما أثار ضحك الحاضرين وتفاعل الجمهور.

كما ظهرت بيرلا خلال الحفل وهي تتفاعل مع أغنياته، ولا سيما أغنية «ملكة على عرشها»، ووثّقت مقاطع من السهرة برفقة والدة جوزيف عطية، الأمر الذي دفع البعض إلى التكهن بوجود تقارب خاص بينهما.

وكان جوزيف قد وجّه أيضاً رسالة دعم إلى بيرلا في آب الماضي، بالتزامن مع استعدادها للسفر إلى فيتنام لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال 2026، في خطوة لاقت اهتماماً من متابعيهما.

ويأتي تجدد الحديث عن علاقتهما بالتزامن مع طرح جوزيف عطية أغنيته الرومانسية الجديدة "عم حبو كتير"، التي تحمل كلمات وألحاناً وتوزيعاً موسيقياً لتيم، وتتناول مشاعر الحب والإعجاب.

ورغم التكهنات المتكررة والتفاعل الذي يجمعهما علناً، لم يصدر عن جوزيف عطية أو بيرلا حرب أي إعلان يؤكد ارتباطهما عاطفياً، لتبقى طبيعة العلاقة بينهما موضع تساؤل لدى الجمهور، خصوصاً مع كل تعليق أو ظهور جديد يجمع اسميهما.