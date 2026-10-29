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جوزيف عطية وبيرلا حرب يتصدران الترند مجدداً.. ردّ لافت يعيد الحديث عن علاقتهما!
جوزيف عطية وبيرلا حرب يتصدران الترند مجدداً.. ردّ لافت يعيد الحديث عن علاقتهما!
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جوزيف عطية وبيرلا حرب يتصدران الترند مجدداً.. ردّ لافت يعيد الحديث عن علاقتهما!

فن و منوعات

2026-10-29 | 06:55
جوزيف عطية وبيرلا حرب يتصدران الترند مجدداً.. ردّ لافت يعيد الحديث عن علاقتهما!
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جوزيف عطية وبيرلا حرب يتصدران الترند مجدداً.. ردّ لافت يعيد الحديث عن علاقتهما!

عاد اسم الفنان اللبناني جوزيف عطية وملكة جمال لبنان بيرلا حرب إلى واجهة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار تفاعل جديد بينهما موجة من التكهنات بشأن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، خصوصاً أن الثنائي سبق أن لفت الأنظار في أكثر من مناسبة، ما دفع الجمهور إلى التساؤل مجدداً عما إذا كانت تجمعهما علاقة عاطفية تتجاوز حدود الصداقة.

وبدأت القصة بعدما نشر جوزيف عطية مقطع فيديو عبر حسابه على"إنستغرام" من أغنيته الجديدة «عم حبو كتير»، لتدخل بيرلا حرب على خط التفاعل وتعلّق على المنشور قائلة: "أحببتها"، ليرد عليها الفنان اللبناني بالعبارة نفسها التي تحملها أغنيته: "عم حبو كتير".

وسرعان ما أثار رد جوزيف تفاعلاً بين المتابعين، الذين اعتبر بعضهم أن كلماته قد تحمل رسالة غزل مبطنة إلى بيرلا، فيما رأى آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه تفاعلاً عفوياً ومزاحاً لطيفاً مرتبطاً بعنوان الأغنية.

ولم يكن هذا التفاعل الأول بين جوزيف وبيرلا، إذ سبق أن أثارا الجدل خلال الصيف الماضي، بعدما حرصت ملكة جمال لبنان على حضور حفله ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت، حيث توجّه إليها من على المسرح مازحاً بالقول: "صارلي زمان ما شفتك.. شي ساعتين"، ما أثار ضحك الحاضرين وتفاعل الجمهور.

كما ظهرت بيرلا خلال الحفل وهي تتفاعل مع أغنياته، ولا سيما أغنية «ملكة على عرشها»، ووثّقت مقاطع من السهرة برفقة والدة جوزيف عطية، الأمر الذي دفع البعض إلى التكهن بوجود تقارب خاص بينهما.

وكان جوزيف قد وجّه أيضاً رسالة دعم إلى بيرلا في آب الماضي، بالتزامن مع استعدادها للسفر إلى فيتنام لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2026، في خطوة لاقت اهتماماً من متابعيهما.

ويأتي تجدد الحديث عن علاقتهما بالتزامن مع طرح جوزيف عطية أغنيته الرومانسية الجديدة "عم حبو كتير"، التي تحمل كلمات وألحاناً وتوزيعاً موسيقياً لتيم، وتتناول مشاعر الحب والإعجاب.

ورغم التكهنات المتكررة والتفاعل الذي يجمعهما علناً، لم يصدر عن جوزيف عطية أو بيرلا حرب أي إعلان يؤكد ارتباطهما عاطفياً، لتبقى طبيعة العلاقة بينهما موضع تساؤل لدى الجمهور، خصوصاً مع كل تعليق أو ظهور جديد يجمع اسميهما.

 

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