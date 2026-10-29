وفاة نادية كرم تحزن الوسط الفني الخليجي.. نجوم ينعونها ويستذكرون مسيرتها في الدراما

وسارع فنانون إلى نعي الراحلة ومواساة عائلتها، بينهم نور الغندور، التي نشرت صورة لنادية وأرفقتها بدعاء بالرحمة والمغفرة، متمنيةً الصبر لأهلها ومحبيها. كما كتبت إلهام الفضالة: «عظّم الله أجركم»، فيما نعاها محمود بو شهري عبر حسابه على «سناب شات»، قائلاً: «الله يرحمك.. ناديا كرم في ذمة الله».

ووجّهت أميرة محمد رسالة تعزية إلى عبير ، شقيقة الراحلة، كتبت فيها: «عظم الله أجركم». من جهتها، نعت عبير شقيقتها بكلمات مؤثرة، مستهلةً رسالتها بآية قرآنية، ثم كتبت: «ببالغ الإيمان بالقضاء والقدر وبقلب مؤمن، أنعى أختي نادية التي انتقلت إلى رحمة الله»، داعيةً لها بالرحمة والمغفرة.

ونادية كرم، واسمها الحقيقي منى سيد أحمد ، ممثلة من أم لبنانية. وُلدت في وعاشت في الكويت، حيث بدأت مشوارها الفني عام 1996. وقدمت خلال مسيرتها نحو 100 عمل بين الدراما التلفزيونية والمسرح والسينما.

وعرفها الجمهور الخليجي على نطاق واسع من خلال شخصية ميسون في المسلسل الكوميدي «الحيالة»، الذي عُرض عام 2003 وشاركت فيه إلى جانب الراحلين عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي. كما ظهرت في أعمال عدة، منها «الشريب بزة» و«سوق المقاصيص» و«الخافي أعظم» و«مع حصة قلم»، لتترك أعمالها شاهداً على حضورها في الدراما الخليجية.