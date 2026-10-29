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وفاة الفنانة نادية كرم.. وشقيقتها عبير أحمد تنعاها بكلمات مؤثرة بعد خلافهما الأخير!
وفاة الفنانة نادية كرم.. وشقيقتها عبير أحمد تنعاها بكلمات مؤثرة بعد خلافهما الأخير!
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وفاة الفنانة نادية كرم.. وشقيقتها عبير أحمد تنعاها بكلمات مؤثرة بعد خلافهما الأخير!

فن و منوعات

2026-10-29 | 04:25
وفاة الفنانة نادية كرم.. وشقيقتها عبير أحمد تنعاها بكلمات مؤثرة بعد خلافهما الأخير!
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وفاة الفنانة نادية كرم.. وشقيقتها عبير أحمد تنعاها بكلمات مؤثرة بعد خلافهما الأخير!

خيّم الحزن على الوسط الفني الخليجي بعد إعلان وفاة الفنانة نادية كرم، شقيقة الممثلة عبير أحمد، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها مسيرة فنية طويلة امتدت لسنوات، وتركت خلالها بصمة في الدراما الخليجية، ولا سيما الأعمال الكوميدية التي أحبها الجمهور.

وأعلنت الفنانة عبير أحمد وفاة شقيقتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت رسالة مؤثرة استهلّتها بآيات قرآنية، قبل أن تكتب: «ببالغ الإيمان بالقضاء والقدر وبقلب مؤمن، أنعى أختي نادية التي انتقلت إلى رحمة الله».

وأضافت في دعائها لشقيقتها: «اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعفُ عنها»، واختتمت رسالتها بعبارة «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وجاء رحيل نادية كرم بعد أيام من خلاف علني جمعها بشقيقتها عبير أحمد، وأثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت الراحلة عن ظروفها الصحية والمادية وحاجتها إلى المساعدة، في حين أكدت عبير أنها وقفت إلى جانب شقيقتها وقدمت لها الدعم المادي على مدى سنوات.

وأعاد خبر الوفاة تسليط الضوء على هذا الخلاف، خصوصاً أن المعلومات المتداولة لم تحسم ما إذا كانت الشقيقتان قد تصالحتا قبل رحيل نادية.

فإن نادية كرم، واسمها الحقيقي منى سيد أحمد عبد الله، ممثلة مصرية من أم لبنانية، وُلدت في المملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل للعيش في الكويت، حيث بدأت مشوارها الفني عام 1996.

ومن اللافت أن اسمها الفني جمع بين اسمَي نجمتين أحبّتهما، إذ اختارت «نادية» تيمناً بالفنانة نادية الجندي، و«كرم» نسبة إلى الفنانة نجوى كرم.

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها ما يقارب 100 عمل فني بين المسرح والتلفزيون والسينما، واشتهرت بشخصية «ميسون» في المسلسل الكوميدي «الحيالة» عام 2003، إلى جانب الراحلين عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي.

كما شاركت في عدد من الأعمال المعروفة، أبرزها «الشريب بزة» و«سوق المقاصيص» و«الخافي أعظم» و«مع حصة قلم».

وبرحيل نادية كرم، تطوى صفحة من مسيرة فنية ارتبطت بذاكرة المشاهد الخليجي، فيما تبقى كلمات شقيقتها عبير أحمد الأخيرة رسالة وداع مؤثرة بعد خلاف شغل الجمهور قبيل وفاتها.

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