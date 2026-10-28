بعد حديث عن خلافهما.. منى زكي تكسر الصمت وتهنئ ياسمين عبد العزيز بطريقة لافتة

وفي التفاصيل، شاركت منى زكي عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» صورة من تكريم ياسمين عبد العزيز، وأرفقتها بتعليق قصير حمل الكثير من الود، إذ كتبت: «مبروك يا سو»، إلى جانب قلوب حمراء ورموز احتفالية.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من تصريحات أدلت بها ياسمين عبد العزيز على السجادة الحمراء للحفل، نفت خلالها بشكل قاطع وجود أي خلافات مع منى زكي، مؤكدة أن العلاقة بينهما قائمة على المحبة والصداقة منذ سنوات طويلة.

وقالت ياسمين في تصريحاتها: «منى زكي حبيبتي وأختي ومفيش بينا خلافات»، مشيرةً إلى أن المتداولة حول توتر علاقتهما مجرد شائعات لا تعيرها اهتماماً.

ولم تتوقف التفاعلات عند تهنئة منى، إذ ردّت ياسمين عليها بكلمات ودية، متمنيةً استمرار نجاحهما معاً، في موقف لاقى اهتماماً واسعاً من المتابعين الذين اعتبروا أن تبادل الرسائل بين النجمتين يشكّل رداً واضحاً على الشائعات.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد حصدت ثلاث جوائز خلال الحفل، شملت تكريمات في الدراما والسينما، في ليلة شهدت احتفاءً بأعمالها الفنية .

وفي سياق آخر، أثارت منى زكي اهتمام الجمهور بعدما كشفت تفاصيل شخصية عن معاناتها مع نوبات الهلع والقلق منذ سنوات، خلال ظهورها في برنامج «تفاعلكم» على «العربية».

وأوضحت أن تجسيد مشاهد نوبات الهلع في الأعمال الدرامية يمثل تحدياً صعباً بالنسبة إليها، لأنها تستحضر خلالها تجربة تعيشها في الواقع وتحاول التعافي منها منذ فترة طويلة.

وقالت إن تصوير أحد المشاهد ضمن مسلسلها «طالع نازل»، والذي تتعرض فيه شخصيتها لنوبة هلع داخل السيارة، كان من أصعب اللحظات التي واجهتها أثناء العمل.

كما تحدثت منى عن الجدل المثار حول أحداث المسلسل، الذي يناقش الخيانة الزوجية والصراعات النفسية، مؤكدة أنها لا تحب الانتقام في حياتها الشخصية، وترى أنه قد يؤذي الإنسان نفسه قبل أن يؤذي الطرف الآخر.

وشددت على أن الدراما لا تهدف بالضرورة إلى تقديم دروس أخلاقية مباشرة، بل إلى التعبير عن المشاعر الإنسانية وطرح شخصيات ومواقف تترك للجمهور حرية الحكم عليها.

وبين مبادرتها تجاه ياسمين عبد العزيز وتصريحاتها الصريحة عن حياتها الشخصية، تصدّر اسم منى زكي الاهتمام مجدداً، سواء بسبب صداقتها مع زميلتها أو جرأتها في مشاركة جانب من معاناتها مع الجمهور.