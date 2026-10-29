نجوى كرم من مطار بيروت إلى باريس.. تستعد لإحياء حفلها السبت

The ICON Najwa Karam On Her way to Paris🇫🇷❤️
@najwakaram @najwaaccess #NajwaKaramInParis
#Paris #NajwaKaram #نجوى_كرم_في_باريس #نجوى_كرم https://t.co/ttTea28Iev— Jana I. Mahmoud (@janamahmooud) October 29, 2026
The ICON Najwa Karam On Her way to Paris🇫🇷❤️
@najwakaram @najwaaccess #NajwaKaramInParis
#Paris #NajwaKaram #نجوى_كرم_في_باريس #نجوى_كرم https://t.co/ttTea28Iev
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ نجوى كرم في مطار رفيق الحريري الدولي قبل توجهها إلى باريس، معبّرين عن حماسهم للقائها ومتابعة أجواء حفلها.
أثار انتشار ملصقات إعلانية تحمل اسم الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله الفنان محمد شاكر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداولها على أنها إعلانات لحفلات غنائية مرتقبة، ما دفع شركة «روتانا» إلى التدخل وتوضيح حقيقة هذه الإعلانات، محذّرة الجمهور من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.
قدّمت الفنانة المصرية آيتن عامر اعتذاراً للفنانة شيماء سيف، على خلفية تعليق سابق تناول مسألة الإنجاب والوزن، مؤكدةً أنها لم تقصد جرح مشاعرها، ومعربةً عن رغبتها في إنهاء أي خلاف بينهما.
في مشهد بعيد عن البروتوكولات الملكية، شارك الملك تشارلز الثالث في كرنفال «جونكانو» بجزر البهاما، خلال جولته الكاريبية التي تستمر تسعة أيام. وحمل آلات الماراكاس بألوان علم البلاد، وانضم إلى مقدمة الموكب مرتدياً بدلته الرسمية ونظاراته الشمسية، وسط الموسيقى والرقص وهتافات الحاضرين.