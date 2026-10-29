نجوى كرم من مطار بيروت إلى باريس.. تستعد لإحياء حفلها السبت

أثار انتشار ملصقات إعلانية تحمل اسم الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله الفنان محمد شاكر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداولها على أنها إعلانات لحفلات غنائية مرتقبة، ما دفع شركة «روتانا» إلى التدخل وتوضيح حقيقة هذه الإعلانات، محذّرة الجمهور من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.

