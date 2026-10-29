الملك تشارلز يكسر البروتوكول.. يرقص في كرنفال "جونكانو" ويعترف بآلام الماضي

وجاءت هذه اللحظات الاحتفالية في الثاني من زيارة تشارلز للبلاد، بعد تحدث فيها عن معاناة الماضي وإرث تجارة الرقيق. وخلال فعالية احتفت بالشباب المحليين، وصف الثقافة البهامية بأنها «وُلدت من الظلام»، مؤكداً أن الاعتراف بالمظالم التاريخية أمر صائب وضروري.

ولم تقتصر محطات الملك على الكرنفال واللقاءات الرسمية؛ إذ زار للملاكمة، حيث شاهد تدريبات عدد من الملاكمين ، وتحدث إليهم مازحاً عن احتمال رؤيتهم مستقبلاً في دورة ألعاب الكومنولث. كما أُهدي قميصاً يحمل صورته بقفازات ملاكمة وحزام بطولة، وقال رئيس نادٍ محلي إن الملك أعجب به.

وتناول برنامج الزيارة أيضاً قضايا البيئة والتغير المناخي. ففي متنزه «بونفيش بوند» الوطني، اطّلع تشارلز على جهود إعادة تأهيل موقع كان يُستخدم مكباً للنفايات، وتحويله إلى منطقة طبيعية محمية تضم غابات مانغروف. والتقى طلاباً يجرون أبحاثاً ميدانية، وسألهم عن دراستهم وطموحاتهم المهنية، ومنها العمل في علم الأحياء البحرية.

واختُتمت الزيارة بحفل استقبال في حدائق مقر الحكومة في ناساو، حيث أشادت الحاكمة العامة سينثيا برات بزيارة الملك، وهي الأولى له إلى البلاد منذ استقلالها عام 1973، معتبرةً أنها تعزز روابط الصداقة بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتوجه تشارلز إلى ، ثم إلى أنتيغوا وبربودا، حيث تنضم إليه كاميلا للمشاركة في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث.