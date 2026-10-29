بعد كشف شيماء سيف هويتها.. آيتن عامر تعتذر وتطلب الصلح

ونشرت عامر رسالة عبر حسابها على «فيسبوك»، قالت فيها: «حقك عليا، أنا عايزة أراضيكي»، موضحةً أن الحديث يعود إلى نحو خمس سنوات، وكان يدور حول الحمية وزيادة الوزن وعمليات التكميم. وأضافت: «مكنتش أقصد أجرحك، متزعليش»، مشيرةً إلى صعوبة معرفة الإنسان أن كلامه سبّب ألماً لشخص آخر، وأن الاعتذار الصادق قد يكون أفضل ما يمكن تقديمه.

وجاء اعتذار عامر بعدما كشفت ، خلال استضافتها في برنامج «تحت الضغط»، أن أيتن هي الفنانة التي علّقت سابقاً على إنجابها وربطت الأمر بفقدان الوزن. كما نفت أن تكون أو انتصار قد قالتا ذلك، مؤكدةً أن تداول اسميهما ظلمهما، وأن علاقتها بعامر جيدة، إذ تتبادلان السلام عند اللقاء.