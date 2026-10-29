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إعلان مضلل يستهدف فضل شاكر ونجله محمد شاكر .. واستقبال مميز لحظة وصولهما الى الخُبر استعدادا لحفلهما
إعلان مضلل يستهدف فضل شاكر ونجله محمد شاكر .. واستقبال مميز لحظة وصولهما الى الخُبر استعدادا لحفلهما
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إعلان مضلل يستهدف فضل شاكر ونجله محمد شاكر .. واستقبال مميز لحظة وصولهما الى الخُبر استعدادا لحفلهما

فن و منوعات

2026-10-29 | 11:11
إعلان مضلل يستهدف فضل شاكر ونجله محمد شاكر .. واستقبال مميز لحظة وصولهما الى الخُبر استعدادا لحفلهما
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Aljadeed
إعلان مضلل يستهدف فضل شاكر ونجله محمد شاكر .. واستقبال مميز لحظة وصولهما الى الخُبر استعدادا لحفلهما

أثار انتشار ملصقات إعلانية تحمل اسم الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله الفنان محمد شاكر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداولها على أنها إعلانات لحفلات غنائية مرتقبة، ما دفع شركة «روتانا» إلى التدخل وتوضيح حقيقة هذه الإعلانات، محذّرة الجمهور من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.

وفي بيان توضيحي، نفت «روتانا» صحة الملصقات المتداولة، مؤكدة أنها لا تمت بصلة إلى حفلاتها الرسمية، وجاء في البيان: «نود التوضيح بأن هذه البوسترات المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي إعلانات رسمية لحفلات روتانا».
وشددت الشركة على أن جميع الإعلانات المتعلقة بالحفلات والفعاليات الفنية التي تنظمها في مختلف الدول تصدر حصرياً عبر حسابات «روتانا لايف» والحسابات الرسمية والمعتمدة للجهات المعنية، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الاعتماد على أي ملصقات أو معلومات يجري تداولها خارج هذه المنصات.
كما دعت المتابعين إلى التأكد من مصادر الإعلانات قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بحجز التذاكر أو مشاركة المعلومات، في ظل انتشار منشورات قد توهم الجمهور بوجود حفلات لم يُعلن عنها رسمياً.
 

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