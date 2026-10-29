هيا الشعيبي تنتقد تصريح شمس الكويتية عن غسل المرأة رجل زوجها.. تكشف كواليس مفاجئة عن سبب استبعادها

في واحدة من أكثر حلقات بودكاست "مساحة خاصة" جرأةً وتأثيراً، تحلّ الفنانة هيا الشعيبي ضيفةً على الإعلامي ، في مواجهة استثنائية تفتح خلالها ملفات شائكة من حياتها الشخصية والفنية، وتكشف أسراراً تُروى للمرة الأولى.



من السجن والقضايا إلى الخذلان العائلي والحـ ـرب الخفية التي تقول إنها تعرّضت لها، تطلق هيا الشعيبي سلسلة اعترافات صادمة، وتتحدث بمرارة عن خلافاتها مع شقيقها ثامر وشقيقتها سارة، وتنهار بالبكاء وهي تستعيد مواقف موجعة عاشتها مع أقرب الناس إليها. كما تكشف تفاصيل عن أزمتها مع إلهام الفضالة، وحقيقة التسجيلات الصوتية المسرّبة، وأسباب استبعادها عن الأعمال الفنية، والجهات التي تتهمها بالوقوف وراء محاربتها.



وتعود هيا إلى طفولتها الصعبة، حيث الفقر والتنمر ومعاناة عائلتها، مستذكرةً والدها الراحل بلحظات مؤثرة، قبل أن تتطرق إلى محطات مفصلية في مسيرتها، وعلاقتها بطارق ، ومواقفها المثيرة للجدل من الزواج والتعنيـ ـف وقضايا اجتماعية وفنية.



بين الدموع والغضب والمواجهات الصريحة، تتحدث هيا عن حياتها خلف الأضواء، وتكشف ما لم تقله سابقاً، وصولاً إلى مفاجأة تفكيرها بارتداء الحجاب.