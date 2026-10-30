أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منة فضالي تلوّح باعتزال الفن وبيع ممتلكاتها ومغادرة مصر مع والدتها!
منة فضالي تلوّح باعتزال الفن وبيع ممتلكاتها ومغادرة مصر مع والدتها!
A-
A+

منة فضالي تلوّح باعتزال الفن وبيع ممتلكاتها ومغادرة مصر مع والدتها!

فن و منوعات

2026-10-30 | 08:10
منة فضالي تلوّح باعتزال الفن وبيع ممتلكاتها ومغادرة مصر مع والدتها!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
منة فضالي تلوّح باعتزال الفن وبيع ممتلكاتها ومغادرة مصر مع والدتها!

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن تفكيرها جدياً في اعتزال التمثيل ومغادرة مصر برفقة والدتها، بسبب تراجع فرص العمل التي تُعرض عليها خلال الفترة الأخيرة، معبّرة عن إحباطها من التغيّرات التي يشهدها الوسط الفني، والتي دفعتها إلى التفكير في اتخاذ قرار قد يغيّر حياتها ومسيرتها المهنية بالكامل.

وجاءت تصريحات منة خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، حيث تحدثت بصراحة عن الأسباب التي دفعتها سابقاً إلى نشر عبارة "البقاء لله في الشغلانة"، والتي أثارت تساؤلات واسعة بين متابعيها حول ما إذا كانت تعتزم الابتعاد نهائياً عن الفن.

وأوضحت منة أنها تشعر بالحزن بسبب تراجع فرص التمثيل، بعدما كانت تشارك بصورة مكثفة في الأعمال الدرامية والسينمائية، مشيرة إلى أن عدداً من الفنانين أصحاب الخبرة باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على أدوار مناسبة، في مقابل تصاعد حضور وجوه جديدة في الأعمال الفنية.

وأكدت أنها لا تعارض ظهور جيل جديد من الفنانين، لكنها ترفض أن يكون ذلك على حساب الأجيال السابقة، قائلة: "أنا مش ضد إن جيل جديد يطلع، لأن إحنا كنا في يوم من الأيام جيلاً جديداً، بس عمرنا ما كنا الجيل الجديد بياخد مكان الجيل القديم، كنا بناخد الفرص خطوة خطوة".

وفي تصريح لافت، كشفت منة أنها وضعت احتمال مغادرة مصر ضمن خياراتها إذا لم تتحسن ظروف عملها، وقالت: «قلت السنة دي لو الدنيا مظبطتش معايا هبيع كل حاجة وأهاجر مع والدتي وأعمل مشروع برة مصر".

وأضافت أنها لم تعد تتحمل أسئلة الجمهور المتكررة عن سبب غيابها عن الشاشة، خصوصاً أنها لا تزال في مرحلة عمرية ترى أنها تسمح لها بتقديم المزيد من الأعمال، متسائلة عمّا قد ينتظرها مستقبلاً إذا استمر تراجع الفرص.

وفي سياق آخر، تحدثت منة عن علاقتها بالمخرج محمد سامي، مشيدة بموهبته ورؤيته الإخراجية، ومعتبرة أنه يذكّرها بالمخرج الراحل عاطف الطيب.

وكشفت أن سامي كان متخوفاً في البداية من التعاون معها في مسلسل "نسل الأغراب"، بعدما سمع أنها تفتعل المشكلات في مواقع التصوير، لكنه غيّر انطباعه عنها بعد العمل معها.

ورغم تصريحاتها المثيرة للجدل، لم تعلن منة فضالي اعتزالها رسمياً، بل ربطت احتمال اتخاذ هذه الخطوة باستمرار الظروف المهنية التي تشكو منها، تاركة مستقبلها الفني مفتوحاً أمام احتمالات عدة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!
10:25

روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!

أعادت تصريحات مديرة سجن النساء في دبي اسم الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين إلى الواجهة، بعدما كشفت عن تفاصيل غير متوقعة من فترة احتجازها، مشيرةً إلى أن التزامها المكثف بممارسة الرياضة داخل السجن أثار اهتماماً واسعاً، ووصل الأمر إلى تلقي إدارة السجن اتصالات من أشخاص يرغبون في الاستفادة من الخدمات الرياضية والصحية المتاحة للنزيلات.

10:25

روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!

أعادت تصريحات مديرة سجن النساء في دبي اسم الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين إلى الواجهة، بعدما كشفت عن تفاصيل غير متوقعة من فترة احتجازها، مشيرةً إلى أن التزامها المكثف بممارسة الرياضة داخل السجن أثار اهتماماً واسعاً، ووصل الأمر إلى تلقي إدارة السجن اتصالات من أشخاص يرغبون في الاستفادة من الخدمات الرياضية والصحية المتاحة للنزيلات.

نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا
10:16

نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن موقفها من الارتباط مجددًا، بعد مرور نحو أربعة أشهر على انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، متحدثةً بصراحة عن تجاربها الزوجية السابقة والأسباب التي أدت إلى انتهاء زواجها الأخير، إلى جانب الشروط التي تعتبرها أساسية لنجاح أي علاقة عاطفية.

10:16

نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن موقفها من الارتباط مجددًا، بعد مرور نحو أربعة أشهر على انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، متحدثةً بصراحة عن تجاربها الزوجية السابقة والأسباب التي أدت إلى انتهاء زواجها الأخير، إلى جانب الشروط التي تعتبرها أساسية لنجاح أي علاقة عاطفية.

عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!
08:34

عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!

كشفت صانعة المحتوى والشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير عن موعد حفل زفافها من شريك حياتها يوسف فرحات، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها اختارت الإعلان عن هذه المناسبة المنتظرة بطريقة بسيطة وناعمة، بعيداً عن المبالغة في التفاصيل.

08:34

عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!

كشفت صانعة المحتوى والشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير عن موعد حفل زفافها من شريك حياتها يوسف فرحات، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها اختارت الإعلان عن هذه المناسبة المنتظرة بطريقة بسيطة وناعمة، بعيداً عن المبالغة في التفاصيل.

اخترنا لكم
روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!
10:25
نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا
10:16
عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!
08:34
محمد رمضان في ورطة جديدة.. اتهامات بالسرقة تلاحقه في الغناء والتمثيل
08:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026