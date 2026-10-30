من بروفات الخُبر.. فضل شاكر برفقة ابنه محمد في التحضيرات الأخيرة لحفلهما المنتظر الليلة!

ويواصل فضل ومحمد شاكر بروفاتهما الموسيقية استعداداً للأمسية المنتظرة، حيث انتشر مقطع مصوّر يوثّق جانباً من التحضيرات التي تجمع الأب وابنه، في أجواء موسيقية تعكس استعداداتهما لتقديم باقة من أشهر أغانيهما أمام الجمهور.

ويأتي حفل الخُبر بعد النجاح الذي حققته حفلات «عودة الغايب» في الرياض، والتي شكّلت محطة بارزة في عودة فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب استمر نحو أربعة عشر عاماً، وسط استقبال جماهيري لافت وتفاعل واسع مع أغنياته.

وكان فضل شاكر قد وصل برفقة نجله مدينة الخُبر، حيث حظيا باستقبال مميز، وثّقته مقاطع مصوّرة انتشرت عبر ، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحفل المرتقب وما قد يحمله من لحظات فنية مميزة تجمع النجمين على المسرح.

وتكتسب هذه الأمسية أهمية خاصة بالنسبة لمحبي فضل شاكر، إذ تتيح لهم فرصة الاستماع مجدداً إلى صوته مباشرة على المسرح، إلى جانب نجله محمد الذي يواصل ترسيخ حضوره في الساحة الفنية، فيما يترقّب الجمهور الأغنيات التي سيقدّمها الثنائي خلال الحفل.