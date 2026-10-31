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نجم &quot;عروس إسطنبول&quot; يودّع الدراما التركية!.. أوزجان دينيز يفاجئ جمهوره: &quot;لن أعود إلى التلفزيون!
نجم "عروس إسطنبول" يودّع الدراما التركية!.. أوزجان دينيز يفاجئ جمهوره: "لن أعود إلى التلفزيون!
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نجم "عروس إسطنبول" يودّع الدراما التركية!.. أوزجان دينيز يفاجئ جمهوره: "لن أعود إلى التلفزيون!

فن و منوعات

2026-10-31 | 04:57
نجم "عروس إسطنبول" يودّع الدراما التركية!.. أوزجان دينيز يفاجئ جمهوره: "لن أعود إلى التلفزيون!
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Aljadeed
نجم "عروس إسطنبول" يودّع الدراما التركية!.. أوزجان دينيز يفاجئ جمهوره: "لن أعود إلى التلفزيون!

في قرار مفاجئ لجمهوره ومحبي الدراما التركية، أعلن النجم التركي أوزجان دينيز اعتزاله التمثيل في المسلسلات التلفزيونية، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عشرين عاماً، قدّم خلالها مجموعة من أشهر الأعمال التي حققت نجاحاً واسعاً في تركيا والعالم العربي.

وجاء إعلان دينيز خلال مشاركته في العرض الأول لفيلمه الجديد "الوجبة الأخيرة" (Son Yemek)، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين من مهرجان أنطاليا الذهبي السينمائي، حيث فاجأ الصحافيين بتصريح حاسم بشأن مستقبله الفني.

وبحسب ما نقلته الصحافية التركية بيرسين ألتونتاش، سُئل دينيز عن احتمال عودته إلى المسلسلات التلفزيونية، ليجيب قائلاً: "لن يكون هناك تلفزيون في حياتي بعد الآن"، في إشارة واضحة إلى قراره الابتعاد عن الدراما التلفزيونية.

 
 ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة طويلة من النجاحات الفنية، أبرزها مسلسل «قصر أسمالي» الذي شكّل انطلاقته الدرامية الواسعة عام 2002، ومسلسل "ليالي حزيران"، وصولاً إلى «عروس إسطنبول»، الذي جسّد فيه شخصية «فاروق بوران» وحقق من خلاله شهرة كبيرة لدى الجمهور العربي.

أما آخر أعماله التلفزيونية فكان مسلسل "البراعم الحمراء"، الذي شارك في بطولته وجسّد فيه شخصية الطبيب "ليفنت ألكانلي"، وانتهى عرضه في ربيع عام 2025، بعد أن أثار نقاشات واسعة بسبب القضايا الاجتماعية والدينية التي تناولها.

 
 ورغم قرار الاعتزال التلفزيوني، فإن أوزجان دينيز لم يعلن اعتزاله الفن بصورة نهائية، إذ يستعد لطرح فيلمه الجديد "الوجبة الأخيرة"، الذي يجمعه بالممثلة التركية أويكو كاراييل، ومن المقرر عرضه عبر منصة "أمازون برايم فيديو" في التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل.
 
 ويترك تصريح دينيز تساؤلات حول وجهته الفنية المقبلة، وما إذا كان سيكتفي مستقبلاً بالأعمال السينمائية والإنتاجات المخصصة للمنصات الرقمية، أم أن قراره قد يتغير لاحقاً، ولا سيما أنه لم يقدّم تفاصيل إضافية عن الأسباب التي دفعته إلى إنهاء مشواره في الدراما التلفزيونية.

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