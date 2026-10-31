نجم "عروس إسطنبول" يودّع الدراما التركية!.. أوزجان دينيز يفاجئ جمهوره: "لن أعود إلى التلفزيون!

وجاء إعلان دينيز خلال مشاركته في الأول لفيلمه الجديد "الوجبة " (Son Yemek)، ضمن فعاليات الثالثة والستين من مهرجان أنطاليا الذهبي السينمائي، حيث فاجأ الصحافيين بتصريح حاسم بشأن مستقبله الفني.

وبحسب ما نقلته الصحافية التركية بيرسين ألتونتاش، سُئل دينيز عن احتمال عودته إلى المسلسلات التلفزيونية، ليجيب قائلاً: "لن يكون هناك تلفزيون في حياتي بعد الآن"، في إشارة واضحة إلى قراره الابتعاد عن الدراما التلفزيونية.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة طويلة من النجاحات الفنية، أبرزها مسلسل «قصر أسمالي» الذي شكّل انطلاقته الدرامية الواسعة عام 2002، ومسلسل "ليالي حزيران"، وصولاً إلى «عروس إسطنبول»، الذي جسّد فيه شخصية «فاروق بوران» وحقق من خلاله شهرة كبيرة لدى الجمهور .

أما آخر أعماله التلفزيونية فكان مسلسل "البراعم الحمراء"، الذي شارك في بطولته وجسّد فيه شخصية الطبيب "ليفنت ألكانلي"، وانتهى في ربيع عام 2025، بعد أن أثار نقاشات بسبب الاجتماعية والدينية التي تناولها.

ورغم قرار الاعتزال التلفزيوني، فإن أوزجان دينيز لم يعلن اعتزاله الفن بصورة نهائية، إذ يستعد لطرح فيلمه الجديد "الوجبة الأخيرة"، الذي يجمعه بالممثلة التركية أويكو كاراييل، ومن المقرر عرضه عبر منصة "أمازون برايم فيديو" في التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل.