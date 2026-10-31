فضل شاكر وابنه محمد يشعلان أجواء الخبر.. لقطات عفوية على المسرح تتصدر!

وأحيا الثنائي حفلهما مساء الجمعة، الثلاثين من تشرين الأول، وسط تفاعل جماهيري كبير، في أمسية تزامنت مع الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من "موسم الخبر".

وكانت إحدى أبرز اللحظات عندما افتتح محمد شاكر فقرته الغنائية، وردّد كلمات أغنية "يا غايب"، قبل أن يضيف إليها عبارة طريفة وجّهها إلى والده قائلاً: «محتاجك يا فضول ترعاني»، في أضفى أجواءً من المرح على الحفل. ولم يكتفِ بذلك، بل قدّم والده إلى الجمهور بعبارة "والدي حبيب قلبي"، وسط التصفيق والهتافات.

أما المشهد الذي خطف الأنظار، فكان خلال إحدى الوصلات الغنائية المشتركة، عندما اقترب فضل شاكر من ابنه محمد ومازحه بلمسة عفوية على وجهه، في تصرّف أبوي أثار ضحكات الحاضرين، قبل أن يتبادلا لحظات من المودّة والعناق على خشبة المسرح. وسرعان ما حظيت اللقطة باهتمام المتابعين عبر .

ولم تقتصر اللحظات اللافتة على العلاقة بين الأب وابنه، إذ حرص فضل التعبير عن محبّته لجمهوره بطريقة طريفة، عندما رسم إشارة قلب بيديه، على طريقة أحد الترندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حركة تفاعل معها الجمهور بحماس.

وغنّى فضل شاكر مجموعة من أشهر أعماله التي ردّدها الحاضرون معه، وبينها «يا غايب» و«إلا وأنا معاك»، وسط أجواء طربية طغت عليها مشاعر الحنين. وشهد الحفل أيضاً تكرار أغنية «يا غايب» بطلب من الجمهور.

واكتسبت الأمسية أهمية خاصة لكونها أول حفل جماهيري يجمع فضل شاكر بابنه المسرح، بعد عودة فضل إلى الحفلات في ، لتجمع الليلة بين صوتين من جيلين مختلفين ولحظات عائلية عفوية أمام الجمهور