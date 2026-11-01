تامر حسني يحقق أمنية الطفل الكفيف محمد الطحان في حفل لندن

وأوضح حسني أن محمد كان يتمنى معرفة شكل الفنان، فلبّى طلبه على المسرح، معبّرًا عن سعادته بلقائه وتأثره باللحظة. وأشار إلى أن الطفل يعيش رحلة من الحب والصبر والتفاؤل إلى جانب والدته، التي وصفها بالسيدة العظيمة لتفانيها في رعايته.
View this post on Instagram
A post shared by tamer hosny (@tamerhosny)
A post shared by tamer hosny (@tamerhosny)
ووجّه تامر رسالة مؤثرة إلى والدة محمد، متمنيًا أن يراه يومًا من أنجح الناس، وأن يكون ذلك مصدر فرح لها. وأكد أن هذا اللقاء كان أول ما أراد مشاركته مع جمهوره بعد عودته من الحفل، قبل أن ينشر تفاصيل أخرى عن أجواء الأمسية.
وخلال الحفل، قدّم حسني مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، إلى جانب أغانٍ من ألبومه الأخير «مش هتكرر»، وسط حضور جماهيري كبير.
برسالة حملت الكثير من الامتنان، خاطب الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره في العالم العربي وبلاد الاغتراب، مؤكداً أن محبتهم ووفاءهم شكّلا جزءاً أساسياً من مسيرته الفنية.
قدّم المخرج اللبناني سعيد الماروق اعتذاره إلى سلطنة عُمان، بعد اعتراضات على ظهور جواز سفرها في مشهد من مسلسل "النفس المطمئنة" المعروض على "نتفليكس"، ضمن سياق درامي ربطه متابعون بالشعوذة.
صدمة كبيرة خيّمت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة صانع المحتوى الأميركي الشهير ليام فيتزجيرالد، أحد أبرز المؤثرين في مجال اللياقة البدنية، عن عمر ناهز 29 عامًا، إثر حادث مروّع بدراجته النارية، في خبر أثار حزنًا واسعًا بين أصدقائه ومتابعيه الذين تجاوز عددهم المليون على «إنستغرام».