تامر حسني يحقق أمنية الطفل الكفيف محمد الطحان في حفل لندن

وأوضح حسني أن محمد كان يتمنى معرفة شكل الفنان، فلبّى طلبه على المسرح، معبّرًا عن سعادته بلقائه وتأثره باللحظة. وأشار إلى أن الطفل يعيش رحلة من الحب والصبر والتفاؤل إلى جانب والدته، التي وصفها بالسيدة العظيمة لتفانيها في رعايته.

ووجّه تامر رسالة مؤثرة إلى والدة محمد، متمنيًا أن يراه يومًا من أنجح الناس، وأن يكون ذلك مصدر فرح لها. وأكد أن هذا اللقاء كان أول ما أراد مشاركته مع جمهوره بعد عودته من الحفل، قبل أن ينشر تفاصيل أخرى عن أجواء الأمسية.

وخلال الحفل، قدّم حسني مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، إلى جانب أغانٍ من ألبومه الأخير «مش هتكرر»، وسط حضور جماهيري كبير.