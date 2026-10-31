طوني حنا يتأثر امام صورة وديع الصافي .. وعن الديو الذي جمع الراحل بـ نجوى كرم : صوتها حلو

في هذه الحلقة الاستثنائية والإنسانية بامتياز من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين قامة فنية وصوتاً لا يتكرر، الفنان القدير طوني حنا، في حوار وجداني يغوص عميقاً خلف كواليس الفن والشهرة ليلامس أبعاد روحه وتجاربه الحياتية القاسية.
قد تؤثر عاداتك في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ في صحة قلبك على المدى الطويل، من اختيار مشروب الصباح إلى طريقة التعامل مع ضغوط اليوم. ويقول الدكتور سانجاي بهوجراج، طبيب القلب الذي يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً، إنه يتجنب خمس عادات صباحية، ويركز بدلاً منها على الترطيب والطعام المتوازن وبدء اليوم بهدوء.
أحيت الفنانة أصالة نصري حفلاً غنائياً في لوس أنجلوس، ضمن جولتها الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، التي يجمع برنامجها ثلاث حفلات خلال شهر تشرين الأول، موزّعة بين لوس أنجلوس ونيوجيرسي وديترويت، في سلسلة لقاءات مع جمهورها خارج العالم العربي.