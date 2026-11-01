نور عبده يحصد نجاح تجربته الغنائية الأولى.. ونجله الوحيد يشاركه ذكريات خاصة في أحدث كليباته

ويضم الألبوم 14 أغنية متنوعة، طرح نور عبده منها حتى الآن خمس أغنيات، هي «تمثال»، و«أيوة»، و«ستوب Stop»، و«ميرسي أفو»، و«من غير كلام»، حيث اختار أن يقدم تجربة موسيقية مختلفة تمزج بين إيقاعات والموسيقى الأجنبية، في محاولة لإضفاء طابع خاص على أعماله الغنائية.

ولم تقتصر تجربته الجديدة على الموسيقى، إذ حمل فيديو كليب أغنية «ميرسي أفو» طابعًا إنسانيًا وعائليًا، بعدما قرر نور عبده مشاركة الجمهور مجموعة من الذكريات الخاصة التي توثق محطات مهمة من حياته بعيدًا عن الأضواء.

وكان لنجله الوحيد حضور مميز في الكليب، من خلال مجموعة من الصور التي جمعتهما في لحظات عائلية خاصة، عكست العلاقة الوثيقة التي تربطهما ومكانة ابنه في حياته.

كما تضمن الفيديو صورًا تجمع نور عبده بوالده ووالدته، إلى جانب صور لقططه وكلابه التي تحظى بمكانة خاصة لديه، في مشاهد استعاد من خلالها ذكريات وأشخاصًا يرتبط بهم عاطفيًا.

واختار نور عبده أن يجعل من «ميرسي أفو» مساحة للكشف عن جانب مختلف من شخصيته، بعيدًا عن حضوره المعروف عبر ، ولا سيما صفحته على «إنستغرام» التي تحمل اسم «قاضي المشاهير»، وهو اللقب الذي اشتهر به بين المتابعين.

ويشكّل ألبوم «دقات قلبي» انطلاقته الأولى في عالم الغناء، على أن يستكمل طرح بقية أغنياته خلال الفترة المقبلة.