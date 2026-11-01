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طوني حنا يغُصّ على الهواء ويحاول تمالك دموعه وهو يتحدث عن حرمانه من اولاده واحفاده
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طوني حنا يغُصّ على الهواء ويحاول تمالك دموعه وهو يتحدث عن حرمانه من اولاده واحفاده

فن و منوعات

2026-11-01 | 06:17
طوني حنا يغُصّ على الهواء ويحاول تمالك دموعه وهو يتحدث عن حرمانه من اولاده واحفاده
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Aljadeed
طوني حنا يغُصّ على الهواء ويحاول تمالك دموعه وهو يتحدث عن حرمانه من اولاده واحفاده

في هذه الحلقة الاستثنائية والإنسانية بامتياز من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين قامة فنية وصوتاً لا يتكرر، الفنان القدير طوني حنا، في حوار وجداني يغوص عميقاً خلف كواليس الفن والشهرة ليلامس أبعاد روحه وتجاربه الحياتية القاسية.

يفتح طوني حنا قلبه بلا قيود، متحدثاً بنبل ومؤثراً عن الموت والوحدة التي يعيشها، ومستذكراً بالدموع لحظات الفقد وألم الحرمان من أبنائه وأحفاده، إلى جانب تفاصيل خدمته الكنسية السابقة وأسرار إطلالته الأيقونية من العصا والشوارب.
كما يفنّد قضايا وتصريحات جادة، من حكايته مع الراحل رفيق الحريري، وإيقافه عن دخول سوريا وموقفه من دريد لحام، وصولاً إلى رأيه بالراحل زياد الرحباني وتفاصيل غيابه عن العزاء.
ولأن الفن والشغف لا يموتان، يوجه حنا تحية لـ نجوى كرم ونانسي عجرم معرباً عن رغبته بتقديم ديو معها، ويختم بكلمات ملؤها الأمل والصمود عن جنوب لبنان.

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