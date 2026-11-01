طوني حنا يغُصّ على الهواء ويحاول تمالك دموعه وهو يتحدث عن حرمانه من اولاده واحفاده

برسالة حملت الكثير من الامتنان، خاطب الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره في العالم العربي وبلاد الاغتراب، مؤكداً أن محبتهم ووفاءهم شكّلا جزءاً أساسياً من مسيرته الفنية.
قدّم المخرج اللبناني سعيد الماروق اعتذاره إلى سلطنة عُمان، بعد اعتراضات على ظهور جواز سفرها في مشهد من مسلسل "النفس المطمئنة" المعروض على "نتفليكس"، ضمن سياق درامي ربطه متابعون بالشعوذة.
صدمة كبيرة خيّمت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة صانع المحتوى الأميركي الشهير ليام فيتزجيرالد، أحد أبرز المؤثرين في مجال اللياقة البدنية، عن عمر ناهز 29 عامًا، إثر حادث مروّع بدراجته النارية، في خبر أثار حزنًا واسعًا بين أصدقائه ومتابعيه الذين تجاوز عددهم المليون على «إنستغرام».