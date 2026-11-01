وفاة نادية كرم تعود إلى الواجهة.. مي العيدان تنفي الشبهة الجنائية وتكشف سبب الوفاة

وكانت عبير أحمد، شقيقة نادية، قد قالت إن شقيقتها الصغرى عثرت عليها ملقاة على أرض شقتها وبها جرح عميق في الرأس، ورجّحت احتمال سقوطها داخل المنزل. كما نفت رواية تحدثت عن هبوط في الدورة الدموية وجلطة، مؤكدة أن العائلة ستوضح التفاصيل بعد انتهاء العزاء.
مي العيدان تنفي أي شبهة جنائية في وفاة نادية كرم:
اكتشفوا أن نادية طايحة على راسها، وراسها مفتوح وينزف، وعندها ضربة شديدة في الرأس لأنها تزحلقت وطاحت على شيء، ونزفت إلى أن توفيت لأنها لحالها بالشقة. https://t.co/os1vQbPoY8— Qio | كيو (@QioHub) October 31, 2026
مي العيدان تنفي أي شبهة جنائية في وفاة نادية كرم:
اكتشفوا أن نادية طايحة على راسها، وراسها مفتوح وينزف، وعندها ضربة شديدة في الرأس لأنها تزحلقت وطاحت على شيء، ونزفت إلى أن توفيت لأنها لحالها بالشقة. https://t.co/os1vQbPoY8
شهد حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم في العاصمة الفرنسية باريس لحظة إنسانية مميزة، بعدما صعدت طفلة صغيرة إلى المسرح لتلتقي نجمتها المفضلة، في مشهد عفوي جمعهما وسط تصفيق الجمهور وهتافاته، وسرعان ما انتشرت لقطاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أثار الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفله الأخير في دبي، وثّق توقفه عن الغناء بشكل مفاجئ وانشغاله بهاتفه المحمول أمام الجمهور، في تصرف أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.
أثار ظهور الفنان السوري سليم صبري برفقة الفنان فراس إبراهيم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر إبراهيم صورة جمعتهما في منزل صبري، مرفقة برسالة عبّر فيها عن اعتزازه بصداقتهما.