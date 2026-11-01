وفاة نادية كرم تعود إلى الواجهة.. مي العيدان تنفي الشبهة الجنائية وتكشف سبب الوفاة

وكانت ، شقيقة نادية، قد قالت إن شقيقتها الصغرى عثرت عليها ملقاة على أرض شقتها وبها جرح عميق في الرأس، ورجّحت احتمال سقوطها داخل المنزل. كما نفت رواية تحدثت عن هبوط في الدموية وجلطة، مؤكدة أن العائلة ستوضح التفاصيل بعد انتهاء العزاء.

تنفي أي شبهة جنائية في وفاة نادية كرم: اكتشفوا أن نادية طايحة على راسها، وراسها مفتوح وينزف، وعندها ضربة شديدة في الرأس لأنها تزحلقت وطاحت على شيء، ونزفت إلى أن توفيت لأنها لحالها بالشقة. https://t.co/os1vQbPoY8 — Qio | كيو (@QioHub) October 31, 2026

وأعلنت عبير نيتها اتخاذ إجراءات قانونية بحق الصحافي ، متهمة إياه بنشر معلومات لم يحصل عليها من الأسرة. وفي المقابل، قال إنه لا يرغب في الدخول بسجال إعلامي. وحتى الآن، تبقى الروايات المتداولة منسوبة إلى أصحابها، بانتظار ما تعلنه العائلة.