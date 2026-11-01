عبد المجيد عبد الله يوقف حفله في دبي فجأة بسبب هاتفه.. وتصرفه يثير الجدل بين الجمهور

وفي التفاصيل، ظهر عبد المجيد خلال الحفل وهو يتوقف للحظات عن الغناء، قبل أن ينظر إلى هاتفه المحمول ويتفقده، وكأنه يبحث عن شيء أو يقرأ رسالة، ثم يضعه جانبًا ويتجه نحو فرقته الموسيقية لاستكمال الحفل.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وسط تساؤلات عن السبب الذي دفع الفنان السعودي إلى استخدام هاتفه أثناء وجوده على المسرح، خصوصًا أن الموقف جاء أمام جمهور كبير كان ينتظر الاستمتاع بأغنياته.

وانقسمت آراء المتابعين حول تصرف عبد المجيد عبد الله، إذ اعتبر البعض أن الانشغال بالهاتف خلال الحفل قد يكون غير مناسب، معبّرين عن استغرابهم من توقفه المفاجئ.

في المقابل، دافع آخرون عن الفنان السعودي، مشيرين إلى أن استخدامه الهاتف ربما كان مرتبطًا بأمور تنظيمية أو فنية تخص الحفل، وليس تجاهلًا للجمهور، كما حاول البعض تصوير الموقف.

ورغم الجدل الذي أثاره المقطع، أشاد عدد من الحاضرين بالأجواء التي شهدها الحفل، مؤكدين أن عبد المجيد عبد الله قدم ليلة غنائية مميزة وسط تفاعل كبير من محبيه.

وكان الفنان السعودي قد أحيا حفله في دبي بعد غياب عن مسارح لنحو عامين، منذ عام 2024، حيث قدّم باقة من أشهر أغنياته الخليجية والعربية التي رددها الجمهور معه طوال الأمسية.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، وسط أجواء حماسية عكست شعبية عبد المجيد عبد الله ومكانته لدى محبيه في مختلف أنحاء .

وبين الانتقادات والدفاع عن تصرفه، بقي مقطع الهاتف من أبرز المشاهد التي جرى تداولها عقب الحفل، من دون أن تتضح الأسباب الفعلية التي دفعته إلى التوقف وتفقد هاتفه خلال وجوده على المسرح.