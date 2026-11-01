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أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر
أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر
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أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر

فن و منوعات

2026-11-01 | 08:51
أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر
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Aljadeed
أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر

أثار ظهور الفنان السوري سليم صبري برفقة الفنان فراس إبراهيم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر إبراهيم صورة جمعتهما في منزل صبري، مرفقة برسالة عبّر فيها عن اعتزازه بصداقتهما.

وكتب فراس إبراهيم: "أحياناً الفارق بالعمر بيخلي الصداقة تاخد منحى الأبوة أو الأخوة، إلا بيني وبين سليم صبري، باسمه وقدره الكبير. لا هو يشعر أنه أكبر مني ولا أنا أشعر أنني أصغر منه.. يخليلي ياك ويطوّل عمرك صديقي الغالي".

وتفاعل متابعون وفنانون مع الصورة والتعليق، مشيدين بالعلاقة التي تجمع الفنانين وبما وصفوه بالوفاء والتقدير. كما استعاد كثيرون أدواراً بارزة لسليم صبري، من بينها شخصية "مالك بك الجوربار" في مسلسل "الفصول الأربعة".

وسبق أن اجتمع صبري وإبراهيم في أعمال درامية، أبرزها مسلسل "خان الحرير" بجزأيه، الذي عُرض في تسعينيات القرن الماضي، وترك حضوراً مميزاً لدى جمهور الدراما السورية.

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