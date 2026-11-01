أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر

وكتب فراس إبراهيم: "أحياناً الفارق بالعمر بيخلي الصداقة تاخد منحى الأبوة أو الأخوة، إلا بيني وبين سليم صبري، باسمه وقدره الكبير. لا هو يشعر أنه أكبر مني ولا أنا أشعر أنني أصغر منه.. يخليلي ياك ويطوّل عمرك صديقي الغالي".
View this post on Instagram
A post shared by Firas Ibrahim فراس إبراهيم (@firasibrahimk)
A post shared by Firas Ibrahim فراس إبراهيم (@firasibrahimk)
وتفاعل متابعون وفنانون مع الصورة والتعليق، مشيدين بالعلاقة التي تجمع الفنانين وبما وصفوه بالوفاء والتقدير. كما استعاد كثيرون أدواراً بارزة لسليم صبري، من بينها شخصية "مالك بك الجوربار" في مسلسل "الفصول الأربعة".
وسبق أن اجتمع صبري وإبراهيم في أعمال درامية، أبرزها مسلسل "خان الحرير" بجزأيه، الذي عُرض في تسعينيات القرن الماضي، وترك حضوراً مميزاً لدى جمهور الدراما السورية.
شهد حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم في العاصمة الفرنسية باريس لحظة إنسانية مميزة، بعدما صعدت طفلة صغيرة إلى المسرح لتلتقي نجمتها المفضلة، في مشهد عفوي جمعهما وسط تصفيق الجمهور وهتافاته، وسرعان ما انتشرت لقطاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أثار الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفله الأخير في دبي، وثّق توقفه عن الغناء بشكل مفاجئ وانشغاله بهاتفه المحمول أمام الجمهور، في تصرف أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.
عادت ملابسات وفاة الفنانة نادية كرم إلى التداول، بعدما نقلت مي العيدان رواية تفيد بأن الراحلة سقطت داخل شقتها وأُصيبت بجرح شديد في الرأس، قبل أن تنزف حتى فارقت الحياة، وهي وحدها في المنزل. ونفت العيدان وجود شبهة جنائية، من دون أن تورد تفاصيل عن تقرير رسمي يثبت سبب الوفاة.