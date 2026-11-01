أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر

وكتب إبراهيم: "أحياناً الفارق بالعمر بيخلي الصداقة تاخد منحى الأبوة أو الأخوة، إلا سليم صبري، باسمه وقدره الكبير. لا هو يشعر أنه أكبر مني ولا أنا أشعر أنني أصغر منه.. يخليلي ياك ويطوّل عمرك صديقي ".

وتفاعل متابعون وفنانون مع الصورة والتعليق، مشيدين بالعلاقة التي تجمع الفنانين وبما وصفوه بالوفاء والتقدير. كما استعاد كثيرون أدواراً بارزة لسليم صبري، من بينها شخصية "مالك بك الجوربار" في مسلسل " ".

وسبق أن اجتمع صبري وإبراهيم في أعمال درامية، أبرزها مسلسل "خان الحرير" بجزأيه، الذي عُرض في تسعينيات القرن الماضي، وترك حضوراً مميزاً لدى جمهور الدراما .