أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طفلة تفاجئ نجوى كرم على المسرح في باريس.. وردّ فعل الفنانة اللبنانية يثير تفاعل الجمهور
طفلة تفاجئ نجوى كرم على المسرح في باريس.. وردّ فعل الفنانة اللبنانية يثير تفاعل الجمهور
A-
A+

طفلة تفاجئ نجوى كرم على المسرح في باريس.. وردّ فعل الفنانة اللبنانية يثير تفاعل الجمهور

فن و منوعات

2026-11-01 | 11:02
طفلة تفاجئ نجوى كرم على المسرح في باريس.. وردّ فعل الفنانة اللبنانية يثير تفاعل الجمهور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طفلة تفاجئ نجوى كرم على المسرح في باريس.. وردّ فعل الفنانة اللبنانية يثير تفاعل الجمهور

شهد حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم في العاصمة الفرنسية باريس لحظة إنسانية مميزة، بعدما صعدت طفلة صغيرة إلى المسرح لتلتقي نجمتها المفضلة، في مشهد عفوي جمعهما وسط تصفيق الجمهور وهتافاته، وسرعان ما انتشرت لقطاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أحيت نجوى كرم حفلًا غنائيًا مساء السبت 31 تشرين الأول 2026، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الجاليات العربية ومحبيها، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، في أجواء حماسية تفاعل معها الحاضرون طوال الأمسية.

لكن إحدى أبرز لحظات الحفل جاءت عندما صعدت معجبة صغيرة إلى المسرح، لتفاجئ نجوى كرم بحضورها، فما كان من الفنانة اللبنانية إلا أن استقبلتها بابتسامة وعناق حار، وسط تفاعل لافت من الجمهور.

وظهرت الطفلة في مقطع الفيديو المتداول وهي تقف إلى جانب نجوى كرم على المسرح، فيما احتضنتها الأخيرة بحنان وواصلت الغناء برفقتها، في مشهد عكس العلاقة العفوية التي تجمع الفنانة بمحبيها من مختلف الأعمار.

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من المتابعين بتصرف نجوى كرم وطريقتها في استقبال الطفلة، معتبرين أن هذه اللحظة أضافت أجواء عاطفية مميزة إلى الحفل.

وكانت شركة «مومنتس إيفينتس»، المنظمة للحفل، قد شاركت عبر حسابها على منصة «إكس» مجموعة من المقاطع التي وثّقت الأجواء الحماسية في باريس، حيث ظهر الجمهور وهو يردد أغنيات نجوى كرم ويرافقها بالتصفيق والهتافات.

وقدمت «شمس الأغنية اللبنانية» خلال الحفل باقة من أعمالها الشهيرة، من بينها «أنا ما فيي» و«بشحد حبك»، إلى جانب مجموعة من أغنياتها الحديثة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ويأتي هذا الحفل بالتزامن مع النشاط الفني الذي تعيشه نجوى كرم، بعد طرح أغنيتها «تاك تاك» على طريقة الفيديو كليب عبر «يوتيوب» والمنصات الموسيقية الرقمية، ضمن ألبومها الجديد «شو ما صار».

والأغنية من كلمات وألحان كارل حسين، فيما تولى إيلي بربر مهمة المكس والماستر، وأخرج الفيديو كليب بيير خضرا، بعد أسابيع من إطلاق أغنية «اشتقتلك».

اقرأ ايضا في فن و منوعات

عبد المجيد عبد الله يوقف حفله في دبي فجأة بسبب هاتفه.. وتصرفه يثير الجدل بين الجمهور
09:05

عبد المجيد عبد الله يوقف حفله في دبي فجأة بسبب هاتفه.. وتصرفه يثير الجدل بين الجمهور

أثار الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفله الأخير في دبي، وثّق توقفه عن الغناء بشكل مفاجئ وانشغاله بهاتفه المحمول أمام الجمهور، في تصرف أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

09:05

عبد المجيد عبد الله يوقف حفله في دبي فجأة بسبب هاتفه.. وتصرفه يثير الجدل بين الجمهور

أثار الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو من حفله الأخير في دبي، وثّق توقفه عن الغناء بشكل مفاجئ وانشغاله بهاتفه المحمول أمام الجمهور، في تصرف أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر
08:51

أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر

أثار ظهور الفنان السوري سليم صبري برفقة الفنان فراس إبراهيم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر إبراهيم صورة جمعتهما في منزل صبري، مرفقة برسالة عبّر فيها عن اعتزازه بصداقتهما.

08:51

أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر

أثار ظهور الفنان السوري سليم صبري برفقة الفنان فراس إبراهيم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر إبراهيم صورة جمعتهما في منزل صبري، مرفقة برسالة عبّر فيها عن اعتزازه بصداقتهما.

وفاة نادية كرم تعود إلى الواجهة.. مي العيدان تنفي الشبهة الجنائية وتكشف سبب الوفاة
08:48

وفاة نادية كرم تعود إلى الواجهة.. مي العيدان تنفي الشبهة الجنائية وتكشف سبب الوفاة

عادت ملابسات وفاة الفنانة نادية كرم إلى التداول، بعدما نقلت مي العيدان رواية تفيد بأن الراحلة سقطت داخل شقتها وأُصيبت بجرح شديد في الرأس، قبل أن تنزف حتى فارقت الحياة، وهي وحدها في المنزل. ونفت العيدان وجود شبهة جنائية، من دون أن تورد تفاصيل عن تقرير رسمي يثبت سبب الوفاة.

08:48

وفاة نادية كرم تعود إلى الواجهة.. مي العيدان تنفي الشبهة الجنائية وتكشف سبب الوفاة

عادت ملابسات وفاة الفنانة نادية كرم إلى التداول، بعدما نقلت مي العيدان رواية تفيد بأن الراحلة سقطت داخل شقتها وأُصيبت بجرح شديد في الرأس، قبل أن تنزف حتى فارقت الحياة، وهي وحدها في المنزل. ونفت العيدان وجود شبهة جنائية، من دون أن تورد تفاصيل عن تقرير رسمي يثبت سبب الوفاة.

اخترنا لكم
عبد المجيد عبد الله يوقف حفله في دبي فجأة بسبب هاتفه.. وتصرفه يثير الجدل بين الجمهور
09:05
أحدث ظهور لـ سليم صبري برفقة فراس إبراهيم يتصدر
08:51
وفاة نادية كرم تعود إلى الواجهة.. مي العيدان تنفي الشبهة الجنائية وتكشف سبب الوفاة
08:48
راغب علامة لجمهوره: أنتم عائلتي.. والأجمل في مشواري لم يأتِ بعد
08:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026