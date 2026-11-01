طفلة تفاجئ نجوى كرم على المسرح في باريس.. وردّ فعل الفنانة اللبنانية يثير تفاعل الجمهور

وفي التفاصيل، أحيت نجوى كرم حفلًا غنائيًا مساء السبت 31 تشرين الأول 2026، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الجاليات ومحبيها، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، في أجواء حماسية تفاعل معها الحاضرون طوال الأمسية.

لكن إحدى أبرز لحظات الحفل جاءت عندما صعدت معجبة صغيرة إلى المسرح، لتفاجئ نجوى كرم بحضورها، فما كان من الفنانة إلا أن استقبلتها بابتسامة وعناق حار، وسط تفاعل لافت من الجمهور.

وظهرت الطفلة في مقطع الفيديو المتداول وهي تقف إلى جانب نجوى كرم على المسرح، فيما احتضنتها بحنان وواصلت الغناء برفقتها، في عكس العلاقة العفوية التي تجمع الفنانة بمحبيها من مختلف الأعمار.

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من المتابعين بتصرف نجوى كرم وطريقتها في استقبال الطفلة، معتبرين أن هذه اللحظة أضافت أجواء عاطفية مميزة إلى الحفل.

وكانت شركة «مومنتس إيفينتس»، المنظمة للحفل، قد شاركت عبر حسابها على منصة «إكس» مجموعة من المقاطع التي وثّقت الأجواء الحماسية في باريس، حيث ظهر الجمهور وهو يردد أغنيات نجوى كرم ويرافقها بالتصفيق والهتافات.

وقدمت «شمس الأغنية اللبنانية» خلال الحفل باقة من أعمالها الشهيرة، من بينها «أنا ما فيي» و«بشحد حبك»، إلى جانب مجموعة من أغنياتها الحديثة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ويأتي هذا الحفل بالتزامن مع النشاط الفني الذي تعيشه نجوى كرم، بعد طرح أغنيتها «تاك تاك» على طريقة الفيديو كليب عبر «يوتيوب» والمنصات الموسيقية الرقمية، ضمن ألبومها الجديد «شو ما صار».

والأغنية من كلمات وألحان كارل حسين، فيما تولى إيلي بربر مهمة المكس والماستر، وأخرج الفيديو كليب بيير خضرا، بعد أسابيع من إطلاق أغنية «اشتقتلك».