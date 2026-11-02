وليد مقداد و زوجته نور ينتظران مولودهما الثاني .. ومفاجأة عائلية توثّق الفرحة

ووثّق الفيديو لحظة مفاجأة نور لزوجها بخبر الحمل، وردّة فعله العفوية، قبل أن ينتقل إلى إخبار أفراد العائلة الذين استقبلوا النبأ بالدهشة والفرح. وتستعد الأسرة لاستقبال فرد جديد ينضم إلى طفلتهما رايا.

وتخللت المقطع أحاديث مرحة بين أفراد العائلة عن جنس المولود المنتظر والأسماء المقترحة له، وسط أجواء عائلية عفوية عكست حماسة الجميع لهذه المرحلة الجديدة.

كما تحدث وليد ونور عن التحديات والمسؤوليات التي قد ترافق تربية طفلين، لا سيما مع تقارب العمر بينهما، وأبديا تفاؤلهما بقدرة الأسرة على التأقلم مع التغييرات المقبلة.

وأعرب الزوجان عن امتنانهما لهذه النعمة، فيما لاقى الخبر تفاعلًا من متابعيهما، الذين شاركوهما التهاني وتمنوا للعائلة الصحة والسعادة مع اقتراب موعد استقبال المولود الجديد.