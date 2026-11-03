تمزق فستان اصالة على مسرح ! موقف محرج امام الجمهور وهذا ما فعلته

تمزق فستان #اصالة على المسرح وشابة تتدخل لإنقاذ الموقف! #متداول @AssalaOfficial https://t.co/hqjG437WnN — AlJadeed فنّ (@aljadeedfan) November 3, 2026

وتداول روّاد مقطع فيديو وثّق الموقف، إذ ظهرت واقفة على المسرح، بينما كانت مساعدتها تعمل على قصّ أجزاء زائدة من الفستان، لمعالجة ما بدا أنه خلل في الخياطة. وجرى تعديل الفستان وهي ترتديه، من دون مغادرتها المسرح، ليصبح المشهد من بين اللقطات المتداولة من حفلها الختامي.وأظهر الفيديو جانباً من المواقف غير المتوقعة التي قد يواجهها الفنانون خلال إطلالاتهم المباشرة، حين تتطلّب تفاصيل الملابس تدخّلاً سريعاً. وفي أصالة، جرى التعامل مع المشكلة أمام الجمهور، الذي شاهد مساعدتها تحاول ضبط الأجزاء الزائدة من الفستان.وجاء هذا الموقف في ختام جولة حملت لأصالة، بحسب تعبيرها، الكثير من مشاعر الحب والتقدير، إذ كشفت عن تأثرها بطريقة استقبال الجمهور لها في ، مؤكدة أن ما لمسته منذ الحفل الأول فاجأها، رغم سنواتها الطويلة في الغناء واعتيادها على محبة مستمعيها.