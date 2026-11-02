بعد عودته إلى المسارح.. فضل شاكر يعلن عن ألبوم «حلم جديد» ويكشف عن أولى أغنياته "نام الليل"!

وشوّق فضل شاكر متابعيه عبر حساباته على ، بنشر مقطع تشويقي من الفيديو كليب الخاص بالأغنية، المقرر طرحها يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، وأرفقه برسالة لافتة كتب فيها: «يمكن أحلى شي بالحياة إنّه يضلّ في حلم جديد ناطرنا نعيشه…»، ليكشف من خلالها عن عنوان ألبومه الجديد.

وأثار الإعلان تفاعلاً بين محبيه الذين عبّروا عن حماسهم للاستماع إلى العمل المنتظر، خصوصاً أن الأغنية تشكّل بداية مشروع غنائي جديد يتزامن مع عودته إلى إحياء الحفلات بعد سنوات من الابتعاد عن المسرح.

وكان فضل شاكر قد حافظ خلال الفترة الماضية على حضوره الغنائي من خلال مجموعة من الإصدارات التي لاقت تفاعلاً جماهيرياً، من بينها «أحلى رسمة» و«كيفك ع فراقي» و«صحّاك الشوق»، قبل أن يعلن عن ألبومه المرتقب.

وعلى صعيد الحفلات، شكّلت عودته إلى المسرح محطة بارزة في مسيرته، بعدما أحيا حفلَي «عودة الغايب» يومَي 22 و23 تشرين الأول الماضي على مسرح أبو بكر في الرياض، برفقة نجله الفنان محمد شاكر، وسط استقبال جماهيري حار.

كما أحيا حفلاً غنائياً في مدينة الخبر يوم 30 تشرين الأول، فيما يستعدان للقاء الجمهور في جدة يوم الخميس 5 تشرين الثاني على مسرح «عبادي الجوهر أرينا».

ولا تتوقف حفلات فضل ومحمد عند السعودية، إذ من المقرر أن يحييا حفلاً في الدوحة يوم 12 تشرين الثاني، يليه حفل في البحر الميت بالأردن يوم 14 من الشهر نفسه، إلى جانب حفلات مرتقبة في الإمارات.

وفي خطوة لتنظيم نشاطهما الفني المقبل، انضم فضل شاكر ونجله شركة «Echo Sounds» لإدارة أعمالهما الفنية.

وبين ألبوم «حلم جديد» وحفلاته المتواصلة، يفتح فضل شاكر صفحة في مسيرته، وسط ترقّب الجمهور لما سيقدّمه في أغنيته «نام الليل» والأعمال التي ستليها.