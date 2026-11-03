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وفاة تهز كرة القدم الإسبانية..اللاعب خيسوس دي ميغيل يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب
وفاة تهز كرة القدم الإسبانية..اللاعب خيسوس دي ميغيل يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب
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وفاة تهز كرة القدم الإسبانية..اللاعب خيسوس دي ميغيل يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب

فن و منوعات

2026-11-03 | 10:00
وفاة تهز كرة القدم الإسبانية..اللاعب خيسوس دي ميغيل يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب
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Aljadeed
وفاة تهز كرة القدم الإسبانية..اللاعب خيسوس دي ميغيل يلفظ أنفاسه الأخيرة في الملعب

خيّم الحزن على كرة القدم الإسبانية، بعد إعلان نادي تينيريفي وفاة مهاجمه خيسوس دي ميغيل، عن عمر ناهز 30 عاماً، متأثراً بإصابته إثر اصطدام قوي بحارس أندورا خيسوس أوونو، خلال مباراة الفريقين مساء الاثنين ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن دي ميغيل توفي صباح الثلاثاء، الثالث من تشرين الثاني، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بعدما أمضى ليلته في العناية المركزة بمستشفى جامعة نويسترا سينيورا دي كانديلاريا في جزيرة تينيريفي.
وأعرب تينيريفي عن حزنه العميق لفقدان لاعبه، مؤكداً وقوفه إلى جانب أسرته ومحبيه وجماهير النادي. كما نقل عن عائلة دي ميغيل امتنانها لرسائل الدعم والمواساة، وطلبها احترام خصوصيتها في هذه الظروف الصعبة. 
وكان النادي قد أعلن مساء الاثنين أن حالة مهاجمه مستقرة رغم خطورتها، قبل أن تتدهور لاحقاً ويُعلن عن وفاته صباح اليوم التالي.
ووقعت الحادثة في الوقت بدل الضائع من المباراة التي احتضنها ملعب «هيليودورو رودريغيز لوبيز»، عندما انطلق دي ميغيل خلف كرة طويلة لبدء هجمة مرتدة، بالتزامن مع خروج حارس أندورا من منطقة جزائه لمحاولة إبعادها.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه حارس أندورا، فيما توقفت المباراة لإسعاف اللاعب، قبل اتخاذ قرار بعدم استكمالها، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق. وأعرب نادي أندورا بدوره عن تعازيه لعائلة دي ميغيل ونادي تينيريفي. 
ووُلد دي ميغيل في مدريد عام 1996، وتنقّل بين عدد من الأندية الإسبانية، قبل أن يبرز مع كاستيون ويسهم في صعوده إلى دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2023-2024.
وانضم المهاجم إلى تينيريفي في تموز 2025 بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وكان يخوض موسمه الثاني مع الفريق، قبل أن تنتهي مسيرته على نحو مأساوي
 

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