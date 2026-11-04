الموت يفجع رشا شربتجي بوفاة زوجة والدها الراحل... ورسالة مؤثرة في وداعها

وأعلنت رشا شربتجي الخبر عبر حسابها على منصة «إكس»، حيث شاركت صورة جمعت الراحلة بوالدها المخرج هشام شربتجي، وأرفقتها برسالة حملت مشاعر الحزن والامتنان والمحبة، مستذكرة ما كانت تتمتع به زوجة والدها من حنان ودفء في التعامل.

وكتبت رشا: «أحياناً الأمومة ما بتعني بس الإنجاب، ممكن تكون حنية واحترام ودفا منحسّ فيه.. وهاد الشي دائماً كان موجودا عند والدة أخواتي يزن وسومر وأمجد وأغيد اللي راحت لرحمة ربها .. الله يرحمك ويصبر قلبنا على الفراق».

وعكست كلمات المخرجة المكانة الخاصة التي كانت تحتلها الراحلة في حياتها، إذ حرصت على تسليط الضوء على مفهوم الأمومة الذي يتجاوز الروابط البيولوجية، ليشمل الحنان والاهتمام والاحترام المتبادل بين أفراد العائلة.

كما حملت الصورة التي نشرتها رشا مع نعيها بُعداً عاطفياً، إذ جمعت زوجة والدها بالمخرج الراحل هشام شربتجي، الذي شكّلت وفاته قبل سنوات خسارة كبيرة للعائلة وللوسط الفني السوري.

ولاقى منشور رشا تفاعلاً من متابعيها، الذين عبّروا عن تعاطفهم معها ومع أفراد عائلتها، ووجّهوا رسائل التعزية والمواساة، متمنّين لهم الصبر والسلوان.

وتأتي هذه الخسارة العائلية بعد أكثر من ثلاث سنوات على رحيل والدها المخرج السوري هشام شربتجي، الذي توفي في السادس عشر من أيار عام 2023، عن عمر ناهز 75 عاماً، في السورية ، بعد معاناة صحية أعقبت إصابته بجلطة دماغية.

وكان هشام شربتجي، الملقّب بـ«شيخ الكار»، من أبرز الأسماء التي أسهمت في تشكيل ملامح الدراما السورية، من خلال أعمال كوميدية واجتماعية تركت بصمة راسخة في ذاكرة الجمهور، أبرزها «مرايا» و«يوميات جميل وهناء».

وعلى الصعيد المهني، تواصل رشا شربتجي تحضيرات مسلسلها الجديد «كولومبيا»، المرتقب خلال موسم رمضان 2027، والذي يعيد التعاون بينها وبين الكاتب سامر رضوان، بعد تجربتهما السابقة في مسلسل «الولادة من الخاصرة».

ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية، يتقدمهم باسل خياط وعباس النوري، إلى جانب محمد حداقي، ونادين تحسين بيك، ونادين خوري، وصباح الجزائري، وميسون أبو أسعد، وخالد شباط، وعدد من الفنانين الآخرين.

ورغم انشغالها بتحضيرات العمل الجديد، تصدّر الجانب الإنساني والعائلي المشهد مع رسالة الوداع التي نشرتها رشا، مؤكدة من خلالها أن الأمومة لا تقتصر على صلة ، بل تتجسد أيضاً في المحبة والحنان والذكريات التي تبقى حاضرة حتى بعد الرحيل.