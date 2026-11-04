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صفاء سلطان تردّ على الجدل الذي أثاره ظهور العلم السوري القديم في منشورها وتكشف حقيقة ما حدث
صفاء سلطان تردّ على الجدل الذي أثاره ظهور العلم السوري القديم في منشورها وتكشف حقيقة ما حدث
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صفاء سلطان تردّ على الجدل الذي أثاره ظهور العلم السوري القديم في منشورها وتكشف حقيقة ما حدث

فن و منوعات

2026-11-04 | 05:53
صفاء سلطان تردّ على الجدل الذي أثاره ظهور العلم السوري القديم في منشورها وتكشف حقيقة ما حدث
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Aljadeed
صفاء سلطان تردّ على الجدل الذي أثاره ظهور العلم السوري القديم في منشورها وتكشف حقيقة ما حدث

أثارت الفنانة صفاء سلطان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت عبر خاصية «الستوري» على حسابها في «إنستغرام» تصميماً يضم أعلام الأردن وفلسطين والعلم السوري القديم، ما عرّضها لموجة من الانتقادات والتساؤلات بشأن الرسالة التي أرادت إيصالها من خلال المنشور.

وأمام تصاعد الجدل وتداول الصورة على نطاق واسع، خرجت صفاء سلطان عن صمتها، ونشرت توضيحاً مطولاً كشفت فيه ملابسات ما حدث، مؤكدة أن الأمر ناتج عن خطأ غير مقصود وسوء تفاهم، وأنها لم تنتبه إلى العلم الموجود في التصميم قبل إعادة نشره.

وأوضحت سلطان أن الصورة لم تكن من إعدادها، بل أرسلتها إحدى معجباتها، التي صمّمتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها اعتادت مشاركة التصاميم التي يرسلها جمهورها تعبيراً عن محبتها وتقديرها لهم.

وأكدت أنها سارعت إلى حذف المنشور فور انتباهها إلى الخطأ، كما طلبت من صاحبة التصميم حذفه أيضاً، وتواصلت مع أحد المواقع التي تناولت الموضوع لتوضيح حقيقة ما جرى.

ولم تُخفِ الفنانة انزعاجها من سرعة انتشار المنشور وتفسيره من دون التحقق من خلفياته، مشددة على أن مواقفها تجاه سوريا وشعبها لم تتغير يوماً، وأنها لطالما وقفت إلى جانب السوريين وعبّرت عن محبتها وانتمائها إليهم.

وقالت في رسالتها: «والأكيد أني بعمري ما كنت إلا مع أهل سوريا يلي أنا بنتهم، ولعمري تخليت عنهن»، مؤكدة أن ما قدمته تجاه السوريين كان واجباً نابعاً من انتمائها ومحبتها، وليس بحثاً عن التقدير أو الإشادة.

كما وجّهت رسالة إلى الصفحات والأشخاص الذين تداولوا الصورة، داعية إلى التحقق من حقيقة المنشورات قبل إصدار الأحكام، ومؤكدة أنها وجدت نفسها مضطرة إلى توضيح ما حدث احتراماً للشعب السوري.

واختتمت صفاء سلطان توضيحها بالتأكيد على ارتباطها بسوريا والأردن، وحرصها على وحدة المحبة بين الشعوب العربية، في محاولة لوضع حدّ للجدل الذي رافق المنشور.

واللافت أن الفنانة أرفقت توضيحها بتعليق مقتضب عبر حسابها على «إنستغرام»، كتبت فيه: «النشمية الدمشقية»، في إشارة إلى اعتزازها بهويتها وارتباطها بكلّ من الأردن وسوريا.

وبذلك، حاولت صفاء سلطان حسم الجدل الذي أثارته الصورة، مؤكدة أن مشاركة التصميم لم تحمل أي رسالة سياسية مقصودة، وإنما جاءت نتيجة خطأ في إعادة نشر عمل أعدّه أحد معجبيها.

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