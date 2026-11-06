يارا تفاجئ جمهور فضل شاكر في جدة.. وتعيد معه ديو "خدني معك"

وردّد الحاضرون مع النجمين كلمات الأغنية، ولا سيما مقطع "جمالك جمال مش عادي، خيالك خيال"، وسط تفاعل لافت في مسرح "عبادي الجوهر أرينا".
دويتو "آخدني معك" بعد ٢٠ سنة في جدّة بموسم الرياض مع حبيب قلبي الغالي الفنان الكبير "فضل شاكر" 🇸🇦🇱🇧❤️
#يارا #فضل_شاكر #جده_الان #موسم_الرياض
@RiyadhSeason @Turki_alalshikh @Benchmark_ksa @fadel_chaker https://t.co/yaffwTLsiW— Yara (@yara_lb) November 6, 2026
دويتو "آخدني معك" بعد ٢٠ سنة في جدّة بموسم الرياض مع حبيب قلبي الغالي الفنان الكبير "فضل شاكر" 🇸🇦🇱🇧❤️
#يارا #فضل_شاكر #جده_الان #موسم_الرياض
@RiyadhSeason @Turki_alalshikh @Benchmark_ksa @fadel_chaker https://t.co/yaffwTLsiW
وجاءت مشاركة يارا ضمن الحفل الرابع لفضل شاكر في السعودية، بعد حفلتين في الرياض، شهدتا مشاركة نوال في أداء ديو "أحاول"، وحفل آخر في الخبر.
أدانت هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند بأربع جرائم جنسية، بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع. وشملت الإدانة تهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم اعتداء جنسي بحق أربع نساء، عن وقائع تعود إلى الفترة بين عامي 2004 و2009.
في خبر أثار الحزن في الأوساط الفنية الأميركية، رحلت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيماري جونسون، المعروفة بمشاركتها في المسلسل الشهير «Beverly Hills, 90210»، عن عمر ناهز 50 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية مرتبطة بالقلب، استدعت نقلها إلى المستشفى، قبل أن تفارق الحياة بعد أيام من تلقي العلاج.
في تطور جديد للخلاف بين المستشار مرتضى منصور والفنانة المصرية إلهام شاهين، أعلن منصور وقف التصعيد من جانبه، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس في مكتبه بمنطقة الدقي في القاهرة، قائلاً: "عفيت عنها وإن عدتم عدنا". وجاء التصريح بعد أيام من سجال علني وتهديد بمواجهة شاهين أمام فندق سميراميس.