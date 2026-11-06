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يارا تفاجئ جمهور فضل شاكر في جدة.. وتعيد معه ديو &quot;خدني معك&quot;
يارا تفاجئ جمهور فضل شاكر في جدة.. وتعيد معه ديو "خدني معك"
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يارا تفاجئ جمهور فضل شاكر في جدة.. وتعيد معه ديو "خدني معك"

فن و منوعات

2026-11-06 | 03:52
يارا تفاجئ جمهور فضل شاكر في جدة.. وتعيد معه ديو "خدني معك"
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Aljadeed
يارا تفاجئ جمهور فضل شاكر في جدة.. وتعيد معه ديو "خدني معك"

فاجأت الفنانة يارا جمهور حفل فضل شاكر في جدة بصعودها إلى المسرح، حيث اجتمعت معه لتقديم ديو "خدني معك"، في لقاء أعاد إلى الأذهان تعاونهما الغنائي الذي لا يزال حاضرًا لدى الجمهور.

وردّد الحاضرون مع النجمين كلمات الأغنية، ولا سيما مقطع "جمالك جمال مش عادي، خيالك خيال"، وسط تفاعل لافت في مسرح "عبادي الجوهر أرينا".

وجاءت مشاركة يارا ضمن الحفل الرابع لفضل شاكر في السعودية، بعد حفلتين في الرياض، شهدتا مشاركة نوال في أداء ديو "أحاول"، وحفل آخر في الخبر.

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