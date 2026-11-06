يارا تفاجئ جمهور فضل شاكر في جدة.. وتعيد معه ديو "خدني معك"

وردّد الحاضرون مع النجمين كلمات الأغنية، ولا سيما مقطع "جمالك مش عادي، خيالك خيال"، وسط تفاعل لافت في مسرح "عبادي الجوهر أرينا".

دويتو "آخدني معك" بعد ٢٠ سنة في جدّة بموسم مع حبيب قلبي الفنان الكبير " " 🇸🇦🇱🇧❤️ #يارا #فضل_شاكر #جده_الان #موسم_الرياض @RiyadhSeason @Turki_alalshikh @Benchmark_ksa @fadel_chaker https://t.co/yaffwTLsiW — Yara (@yara_lb) November 6, 2026

وجاءت مشاركة يارا ضمن الحفل الرابع لفضل شاكر في ، بعد حفلتين في الرياض، شهدتا مشاركة في أداء ديو "أحاول"، وحفل آخر في الخبر.