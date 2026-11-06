في عيد ميلاده.. البترون تطلق اسم جورج خبّاز على شارع نشأ فيه

ولم يتمكن خبّاز من حبس دموعه حين أُعلن عن تسمية الشارع باسمه خلال افتتاح مهرجان الأفلام القصيرة "Beirut Shorts" في كازينو . واستعاد ذكرياته في المكان الذي صوّر فيه فيلم «غدي»، وكان يسلكه في طريقه إلى المدرسة وإلى أول مسرح وقف عليه، في مار إسطفان.





وشكر خبّاز أبناء بلدته وأصدقاءه وأهله، كما وجّه تحية إلى ورئيسه مارسيلينو الحرك، مشيرًا إلى أن قرار تسمية الشارع اتُّخذ بالإجماع. وخصّ القائمين على مهرجان "Beirut Shorts" بالشكر، مؤكدًا أن الفخر متبادل، كما وجّه رسالة مؤثرة إلى والديه، متمنيًا أن يكون قد ردّ لهما جزءًا من محبتهما وتضحياتهما.