في عيد ميلاده.. البترون تطلق اسم جورج خبّاز على شارع نشأ فيه

ولم يتمكن خبّاز من حبس دموعه حين أُعلن عن تسمية الشارع باسمه خلال افتتاح مهرجان الأفلام اللبنانية القصيرة "Beirut Shorts" في كازينو لبنان. واستعاد ذكرياته في المكان الذي صوّر فيه فيلم «غدي»، وكان يسلكه في طريقه إلى المدرسة وإلى أول مسرح وقف عليه، في ساحة مار إسطفان.
وشكر خبّاز أبناء بلدته وأصدقاءه وأهله، كما وجّه تحية إلى المجلس البلدي ورئيسه مارسيلينو الحرك، مشيرًا إلى أن قرار تسمية الشارع اتُّخذ بالإجماع. وخصّ القائمين على مهرجان "Beirut Shorts" بالشكر، مؤكدًا أن الفخر متبادل، كما وجّه رسالة مؤثرة إلى والديه، متمنيًا أن يكون قد ردّ لهما جزءًا من محبتهما وتضحياتهما.
أدانت هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند بأربع جرائم جنسية، بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع. وشملت الإدانة تهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم اعتداء جنسي بحق أربع نساء، عن وقائع تعود إلى الفترة بين عامي 2004 و2009.
في خبر أثار الحزن في الأوساط الفنية الأميركية، رحلت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيماري جونسون، المعروفة بمشاركتها في المسلسل الشهير «Beverly Hills, 90210»، عن عمر ناهز 50 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية مرتبطة بالقلب، استدعت نقلها إلى المستشفى، قبل أن تفارق الحياة بعد أيام من تلقي العلاج.
في تطور جديد للخلاف بين المستشار مرتضى منصور والفنانة المصرية إلهام شاهين، أعلن منصور وقف التصعيد من جانبه، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس في مكتبه بمنطقة الدقي في القاهرة، قائلاً: "عفيت عنها وإن عدتم عدنا". وجاء التصريح بعد أيام من سجال علني وتهديد بمواجهة شاهين أمام فندق سميراميس.