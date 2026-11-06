شكران مرتجى تحسم الجدل بشأن مغادرتها سوريا واستقرارها في لبنان

وفي تصريحات أدلت بها خلال لقاء مع « الإخبارية»، نفت شكران مرتجى بشكل قاطع المتداولة عن انتقالها للإقامة في ، مشددة على أنها لم تغادر أساساً حتى يُقال إنها قررت العودة إليها.

وقالت الفنانة : «لم أترك سوريا ولم أستقر بأي بلد غيرها، مع أن كل البلاد بلادي»، في رد واضح على الشائعات التي لاحقتها خلال الفترة .

وللتعبير عن عمق ارتباطها بوطنها، شبّهت شكران مرتجى علاقتها بسوريا بعلاقة السمك بالماء، في إشارة إلى أن وجودها في بلدها يمثل جزءاً أساسياً من حياتها وهويتها، وأنها لا تتصور نفسها بعيدة عن التي تنتمي إليها.

وفي الوقت نفسه، حرصت الفنانة السورية على التأكيد أن حبها لسوريا لا يتعارض مع محبتها لبقية ، مستشهدة بمقولة الأديب اللبناني خليل جبران: «كل أرض أكرمتك هي وطن».

وأعربت عن اعتزازها بكل من لبنان والسعودية والإمارات والأردن، مؤكدة أن هذه البلدان تحتل مكانة خاصة في قلبها، وأنها تنظر إليها باعتبارها أوطاناً عزيزة عليها، من دون أن يعني ذلك تخليها عن وطنها الأم أو اتخاذها قراراً بالاستقرار خارج سوريا.

وجاءت تصريحات شكران مرتجى لتضع حداً للتكهنات بشأن انتقالها إلى لبنان، وتؤكد أن إقامتها لا تزال في سوريا، وأن محبتها للدول لا تعني مغادرتها بلدها أو تغيير مكان استقرارها.

وبذلك، اختارت شكران مرتجى الرد على الشائعات برسالة حملت الكثير من مشاعر الانتماء، مؤكدة أن سوريا تبقى وطنها ومكان إقامتها، مهما تعددت البلدان التي تحمل لها المحبة والتقدير.