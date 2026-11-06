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بتصريح خاص لـ&quot;الجديد&quot;.. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم &quot;اليسار&quot;
بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"
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بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"

فن و منوعات

2026-11-06 | 09:59
بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"
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Aljadeed
بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"

في تصريح خاص لـ"الجديد"، أعرب الملحن المصري محمد يحيى عن سعادته بالمشاركة في ألبوم الفنانة إليسا، والذي حمل اسم "اليسار"، من خلال أغنيتي "ما تلاقيناش" و"ليل يا ليل"، كاشفاً عن تفاصيل من كواليس تعاونهما والعلاقة التي تجمعهما منذ سنوات.

وأكد يحيى أن مشواره الفني مع إليسا يحمل الكثير من النجاحات والأعمال التي يعتز بها، مشيراً إلى أن تعاونهما أثمر عن مجموعة من الأغاني التي لاقت محبة الجمهور، من بينها "منغني كمان وكمان"، و"سهرنا يا ليل"، و"إلى كل اللي بيحبوني"، إلى جانب أعمال أخرى يفتخر بها.

ولفت إلى أن علاقته بإليسا لا تقتصر على التعاون الفني، بل تتجاوز ذلك إلى علاقة إنسانية مميزة، قائلاً: "مش بس لأنها نجمة كبيرة، علشان دي إنسانة أنا بحبها"، مشيراً إلى أنها تحرص دائماً على أن يكون حاضراً في كل ألبوم تصدره.

واستعاد الملحن المصري مجموعة من الذكريات التي جمعته بإليسا، من زياراته إلى لبنان والعمل معها داخل الاستديو، إلى الأجواء العفوية التي كانت ترافق التسجيل، من ضحك ومزاح ولحظات جميلة، مؤكداً أن هذه التفاصيل تشكّل جزءاً من متعة العمل معها.

وفي ختام حديثه، عبّر يحيى عن سعادته بالألبوم، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجمهور، سواء جمهور إليسا أو الجمهور العربي، وأن تنال الأعمال الجديدة إعجاب المستمعين.


 

 

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