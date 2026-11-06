وأكد يحيى أن مشواره الفني مع إليسا يحمل الكثير من النجاحات والأعمال التي يعتز بها، مشيراً إلى أن تعاونهما أثمر عن مجموعة من الأغاني التي لاقت محبة الجمهور، من بينها "منغني كمان وكمان"، و"سهرنا يا ليل"، و"إلى كل اللي بيحبوني"، إلى جانب أعمال أخرى يفتخر بها.

ولفت إلى أن علاقته بإليسا لا تقتصر على التعاون الفني، بل تتجاوز ذلك إلى علاقة إنسانية مميزة، قائلاً: "مش بس لأنها نجمة كبيرة، علشان دي إنسانة أنا بحبها"، مشيراً إلى أنها تحرص دائماً على أن يكون حاضراً في كل ألبوم تصدره.

واستعاد الملحن المصري مجموعة من الذكريات التي جمعته بإليسا، من زياراته إلى والعمل معها داخل الاستديو، إلى الأجواء العفوية التي كانت ترافق التسجيل، من ضحك ومزاح ولحظات جميلة، مؤكداً أن هذه التفاصيل تشكّل جزءاً من متعة العمل معها.

وفي ختام حديثه، عبّر يحيى عن سعادته بالألبوم، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجمهور، سواء جمهور إليسا أو الجمهور ، وأن تنال الأعمال الجديدة إعجاب المستمعين.