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أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!
أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!
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أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!

فن و منوعات

2026-11-07 | 06:11
أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!
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Aljadeed
أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي في الإمارات، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن احتفالية "الإمارات تحب سوريا"، التي تجمع أبناء الجالية السورية في أمسية فنية مميزة.

وقبيل الحفل، خطف مقطع فيديو لأصالة خلال البروفات اهتمام الجمهور، بعدما ظهرت وهي تبكي متأثرة أثناء أدائها أغنيتها السورية "صندوق"، من كلمات رامي كوسا وألحان يزن الصباغ.
ولم تتمالك أصالة دموعها عند وصولها إلى المقطع الذي يستحضر ذكريات الطفولة وصورة والدها الراحل، فتوقفت عن الغناء وغلبها التأثر، فيما سارع زوجها الشاعر فائق حسن إلى مواساتها وتهدئتها في لحظة إنسانية مؤثرة.
وتزامنت هذه اللحظات مع إعلان أصالة تعرضها لسرقة علبة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة، بعدما اختفت من غرفتها في أحد فنادق ديترويت.
وأوضحت أصالة أن خسارتها لم تكن مادية فحسب، إذ تضم المجوهرات قطعاً تحمل قيمة عاطفية كبيرة، بينها هدايا من زوجها وأبنائها ومقتنيات تحمل اسم والدها وصورته.
 

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