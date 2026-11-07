أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!

وقبيل الحفل، خطف مقطع فيديو لأصالة خلال البروفات اهتمام الجمهور، بعدما ظهرت وهي تبكي متأثرة أثناء أدائها أغنيتها السورية
"صندوق"، من كلمات رامي كوسا وألحان يزن الصباغ.
ولم تتمالك أصالة
دموعها عند وصولها إلى المقطع الذي يستحضر ذكريات الطفولة وصورة والدها الراحل، فتوقفت عن الغناء وغلبها التأثر، فيما سارع زوجها الشاعر فائق حسن إلى مواساتها وتهدئتها في لحظة إنسانية مؤثرة.
وتزامنت هذه اللحظات مع إعلان أصالة تعرضها لسرقة علبة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية الأخيرة
في الولايات المتحدة
، بعدما اختفت من غرفتها في أحد فنادق ديترويت.
وأوضحت أصالة أن خسارتها لم تكن مادية فحسب، إذ تضم المجوهرات قطعاً تحمل قيمة عاطفية كبيرة، بينها هدايا من زوجها وأبنائها ومقتنيات تحمل اسم والدها وصورته.