أصالة تنهار بالبكاء خلال بروفات حفلها في الإمارات… و فائق حسن يسارع لمواساتها!

تستعد الفنانة لإحياء حفل غنائي في ، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن احتفالية "الإمارات تحب سوريا"، التي تجمع أبناء الجالية السورية في أمسية فنية مميزة.

وقبيل الحفل، خطف مقطع فيديو لأصالة خلال البروفات اهتمام الجمهور، بعدما ظهرت وهي تبكي متأثرة أثناء أدائها أغنيتها "صندوق"، من كلمات رامي كوسا وألحان يزن الصباغ.

ولم تتمالك دموعها عند وصولها إلى المقطع الذي يستحضر ذكريات الطفولة وصورة والدها الراحل، فتوقفت عن الغناء وغلبها التأثر، فيما سارع زوجها الشاعر فائق حسن إلى مواساتها وتهدئتها في لحظة إنسانية مؤثرة.

وتزامنت هذه اللحظات مع إعلان أصالة تعرضها لسرقة علبة مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في ، بعدما اختفت من غرفتها في أحد فنادق ديترويت.

وأوضحت أصالة أن خسارتها لم تكن مادية فحسب، إذ تضم المجوهرات قطعاً تحمل قيمة عاطفية كبيرة، بينها هدايا من زوجها وأبنائها ومقتنيات تحمل اسم والدها وصورته.