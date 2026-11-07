رامي صبري يثير الجدل بتعليق ساخر عن ياسمين عبد العزيز.. هل تجدد الخلاف؟

أعاد الفنان المصري رامي صبري الجدل حول علاقته بالفنانة ياسمين ، بعد تعليق ساخر أطلقه خلال حفله الأخير، أعاد إلى الأذهان الأزمة التي أُثيرت بينهما بسبب أغنية مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عُرض خلال موسم 2026.





وخلال الحفل، الذي أحياه احتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاق مسيرته الفنية، حرص رامي صبري على تحية الفنان فهمي، الذي حضر برفقة زوجته، كما أشاد بتعاونهما في أغنيتي "غار " و"الحب عيبنا"، اللتين ارتبطتا بمسلسلي "وننسى اللي كان" و"تقابل حبيب"، من بطولة ياسمين .

لكن تعليق رامي صبري لفت الأنظار، بعدما قال مازحاً لكريم فهمي: "عملنا أغنيتين: غار القمر، والحب عيبنا، ولو في أغنية تالتة، يبقى من غير صاحبتنا علشان بتتخانق كتير أوي"، في إشارة إلى ياسمين عبد ، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الحاضرين وعلى .

وسرعان ما ربط الجمهور بين هذه المزحة والخلاف الذي أُثير سابقاً حول تتر مسلسل "وننسى اللي كان"، وسط تساؤلات عن احتمال تجدد التوتر بين النجمين، فيما بدا كريم فهمي متفاجئاً من التعليق خلال اللحظة التي التقطتها الكاميرات.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى فبراير 2026، حين أعلن رامي صبري عبر خاصية القصص المصورة على إلغاء مشاركته في تتر المسلسل، من دون الأسباب، بالتزامن مع ملاحظة إلغاء متابعته لياسمين عبد العزيز على المنصة نفسها، الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات بوجود خلاف بينهما.

ومع تصاعد الجدل، أوضح رامي صبري أن الأمر مرتبط بعدم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً احترامه لجميع المشاركين في العمل. من جهتها، نفت ياسمين عبد العزيز وجود أي خلاف، ونشرت الأغنية الدعائية "غار القمر" بصوته، مرفقة إياها بعبارة: "كل اللي اتقال إشاعات أنا ورامي إخوات"، ليرد عليها رامي بكلمة "حصل".

وبين نفي الخلاف سابقاً والتعليق الساخر الأخير، عاد اسم ياسمين عبد العزيز إلى واجهة ، من دون صدور تأكيد بأن ما قاله رامي صبري يعكس خلافاً جديداً بينهما.