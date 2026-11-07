حسام حبيب يثير الجدل بظهوره مع شابة في حفل رامي صبري.. هل هي حبيبته الجديدة؟



أثار الفنان المصري حسام حبيب موجة من التساؤلات عبر ، بعد ظهوره برفقة شابة خلال حضوره حفل الفنان رامي صبري، في مشاهد سرعان ما انتشرت وتصدّرت اهتمام المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو ظهر فيها حسام حبيب وهو يتنقل بين الحاضرين ممسكاً بيد الشابة، ويتبادل معها الأحاديث وسط أجواء بدت فيها علامات الانسجام والارتياح واضحة، فيما وثّقت عدسات الهواتف لحظاتهما معاً.

ولفت الأنظار بشكل خاص ظهورهما وهما يسيران جنباً إلى جنب، إذ بدت الشابة بإطلالة كاجوال أنيقة، فيما اختار حسام إطلالة بسيطة ارتكزت على جاكيت جلدي بني وقميص .

وسرعان ما أثار المشهد فضول الجمهور، خصوصاً مع التساؤلات عن هوية الشابة وطبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري، وسط تكهنات بأنه يعيش قصة حب بعد انتهاء علاقته بالفنانة .

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشابة من خارج الوسط الفني وغير معروفة إعلامياً، فيما أشارت بعض الصفحات إلى ارتباطها عاطفياً بحسام حبيب.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حسام حبيب يكشف حقيقة علاقته بالشابة، ليبقى ظهورهما معاً حديث المتابعين، وتبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كان الفنان المصري قد بدأ بالفعل صفحة عاطفية جديدة.